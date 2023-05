Marco Colombo è il nuovo presidente del consiglio comunale di Gallarate

Alla fine il nome è stato quello indicato fin dall’inizio dalla maggioranza, nell’ambito di un accordo politico più ampio definito da mesi. Ma per vedere Marco Colombo (FdI) sulla poltrona di presidente del consiglio ci sono volute quattro votazioni, causa qualche “franco tiratore” tra le file della maggioranza.

Venti i consiglieri presenti, tredici di maggioranza e sette di opposizione.

Andata a vuoto la prima votazione a maggioranza qualificata, alla seconda Marco Colombo ha avuto 12 voti, 7 sono andati a Luigi Galluppi (scelto dalla opposizioni tra le file del centrodestra) e uno a Luca Colombo (della Lista Cassani. Errore di nome o segnale politico? A far propendere per la seconda opzione c’è il fatto che alla terza votazione Colombo (Marco) ha ottenuto ancora 12 voti, Colombo Luca 7 e un consigliere ha votato scheda bianca.

Alla quarta votazione invece tutto è filato liscio per la maggioranza.

Colombo ha portato i ringraziamenti “al sindaco che mi ha proposto” e ha poi risposto a Giovanni Pignataro (Pd) che aveva annunciato che l’opposizione avrebbe votato contro – anziché astenersi – perché Colombo compare nello stesso consiglio come firmatario di una mozione fortemente politica (quella sul 25 aprile): “Ho firmato quella mozione perché De Bernardi Martignoni da presidente in carica non poteva firmarla, spero però ora di colmare il gap di imparzialità. Chi fa politica ha comunque un’appartenenza, ciò non implica che non sia imparziale. Vi stupirò”.

Vicepresidente vicario è stato confermato Niccolò Postizzi (Lega), l’altro vicepresidente è Sonia Serati (PiùGallarate, opposizione).