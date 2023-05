Mario Roncuzzi è tornato. Come la “sua” Musica nelle residenze storiche

E’ stato lo stesso Mario Roncuzzi a tenere a battesimo la 18esima edizione di Musica nelle residenze Storiche. Il direttore artistico, ideatore della manifestazione, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto a Varese il 9 ottobre 2021, ha presenziato alla conferenza stampa dell’edizione 2023.

Roncuzzi ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei sindaci presenti nella sala consiliare del Comune di Azzate: entrato su una sedia a rotelle ha poi voluto scattare una foto insieme a tutti i protagonisti di questa rassegna musicale. Intorno a lui i sindaci di Azzate, con il vicesindaco, quello di Galliate Lombardo, di Inarzo, Daverio, di Brunello, l’assessore alla cultura di Buguggiate e il presidente della Pro Loco di Gazzada Schianno, oltre ai curatori della rassegna, Nicora e Costa.

«Grazie per la continuità che volete assicurare a questa rassegna che è diventata maggiorenne – ha detto – È una cosa molto insolita che una rassegna del genere arrivi alla maggiore età e noi ci siamo riusciti. Voglio ringraziare Chiara Nicora e Giorgio Costa che mi sono stati vicini ed è grazie a loro che questa rassegna è rimasta in vita. Superato lo scoglio del mio infortunio andrà avanti serenamente e speriamo di vederci l’anno prossimo in condizioni migliori».

La rassegna che occuperà tutta l’estate, sarà incentrata sulla musica da camera. Molte le residenze storiche che accoglieranno i concerti alcune delle quali “inedite”: tra queste il Castello di Caidate, la chiesa di Velate a Varese e l’ex Villa Cagna.

IL PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno – ore 21

Brunello antica Corte Pozzi, via Dante 16 (in caso di maltempo chiesa S. Maria Annunciata)

Trio Ovidius

Jolanta Stanelyte soprano

Gaetano di Bacco sax soprano e contralto

Guido Galterio pianoforte

musiche di Rossini, Rachmaninov, Dvorak, Verdi, Mercadante, Bellini, Puccini, Morricone

Sabato 17 giugno – ore 21

Varese chiesa di Santo Stefano in Velate piazza Santo Stefano, 7

Ottavio Dantone

clavicembalo

Musiche di Böhm, Bach, Scarlatti, Paradisi, Haendel

info: organizzazione@teatrogiornidispari.it

in collaborazione con VareseEstense Festival Menotti

(ingresso 15,00 euro)

Domenica 18 giugno – ore 21

Cazzago Brabbia villa Lanzavecchia viale dei caduti 5 (in caso di maltempo chiesa)

Trio Aura

Simona Foglietta violino

M. Antonietta Gramegna violoncello

Anna Rosaria Valanzuolo pianoforte

musiche di Schostakovic, Arnold, Schoenfield

Venerdì 23 giugno – ore 21

Casale Litta villa Zaccheo

Maria Callas – la Divina

Paola Sanguinetti soprano,

Andrea Candeli chitarra

Matteo Ferrari flauto

Musiche di Mozart, Puccini, Rossini, Brams

Mercoledì 28 giugno – ore 21

Buguggiate Corte Caffi – via Sardegna 13 (in caso di maltempo chiesa parrocchiale)

Teodora Cianferoni arpa

musiche di: Bach, Vivaldi, Orf, Beethoven, Paradisi, Mas, Cagni, Puccini

Domenica 2 luglio – ore 19

Azzate Villa Castellani (in caso di maltempo teatro castellani)

Sestetto i musicanti

Fatlinda Thaci e Andrea del Moro violini

Laura Vignato viola

Marja Drincic violoncello

Alessandro Mauri, Ambrogio Mortarino corni

Musiche di Mozart, Beethoven

Sabato 15 luglio – ore 21

Inarzo

Sagrato ss. Pietro e Paolo Piazza Concilio Ecumenico

Marco Marcuzzi pianoforte

Musiche di Chopin, Liszt, Debussy, Brahms, De Senneville, Marcuzzi, Jarre, Abreu

Domenica 16 luglio – ore 21

Sumirago Castello di Caidate

Ensemble Araba Fenice

Angelica Girardi soprano

Francesco Girardi flauto

Pierluigi Camicia pianoforte

Musiche di Dell’acqua, Arditi, Tosti, Lovreglio

Martedì 18 luglio – ore 21

Cazzago Brabbia sagrato della Chiesa di s.Carlo piazza Vittorio Emanuele

Il cortile delle palme

David Simonacci e Daniel Myskiv violini

Lorenzo Rundo viola

Giorgio Matteoli violoncello

musiche di Williams, Ram, Rota, Mancini, Webber, Youlmans, Gershwin, Porter, Carmichael, Lennon, Revaux

Domenica 30 luglio – ore 21

Inarzo Sagrato ss. Pietro e Paolo piazza concilio ecumenico ottoni all’opera

Milanolusterbrass

Musiche di Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini

Sabato 2 settembre – ore 21

Azzate villa Castellani (in caso di maltempo teatro Castellani)

Chiara Bleve pianoforte

Musiche di Chopin, Schumann, Granados, Prokofiev

Domenica 3 settembre – ore 21

Gazzada Schianno villa Necchi (in caso di maltempo chiesa parrocchiale di Schianno)

Giuseppe Gibboni violino

Musiche di Bach, Paganini, Ysave

Sabato 9 settembre – ore 21

Daverio azienda Goglio via industria, 7

Ennio morricone tra mito e magia

Elena Cornacchia flauto

Giorgio Costa pianoforte

Bruno Gambarotta voce narrante

musiche di Morricone

Venerdì 15 settembre – ore 21

Varese liceo musicale “Malipiero” ex villa Cagna – via Garibaldi

Sogni notturni

Giorgio Costa pianoforte

Bruno Gambarotta voce recitante

Musiche di Chopin

Sabato 23 settembre – ore 20,45

Galliate lombardo villa Calmia, strada della vigna d’oro,

Sara Dominici e Massimo Perciaccante pianoforte a quattro mani

musiche di Rossini, Brahms, Bizet, Liszt, Gershwin

Prenotazione obbligatoria al n. 351.5280248