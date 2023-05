Maturità nel 1969, reunion nel 2023: la 5C del liceo Ferraris di Varese si ritrova a Villa Panza

Le foto in bianco e nero sono di 56 anni fa, anno domini 1967, quando gli studenti dei liceo erano tenuti a presentarsi a scuola o andare in gita in giacca e cravatta e cosi abbigliati vivevano anche goliardia e marachelle, come una gita di classe a Pavia.

Galleria fotografica La quinta C del liceo Ferraris del 1967 si ritrova a villa Panza 4 di 5

La foto a colori, invece, è di pochi giorni fa, a Villa Panza: tutta la classe, nessuno escluso (Uno solo mancava, ma purtroppo a causa della sua prematura scomparsa), si è ritrovata a distanza di quasi 11 lustri dalla loro maturità.

Una occasione particolare e, data la distanza nel tempo, anche “da record“. I 20 maturandi della quinta C del ’69 si sono riuniti in una grande e festosa atmosfera, tra ricordi mai dimenticati e rivissuti nel corso di quella serata speciale: tra di loro, tra gli altri, si può scorgere anche il presidente dell’ordine dei farmacisti di Varese e consigliere Regionale Luigi Zocchi, che ringraziamo per le foto.