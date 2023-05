Milano, esplosione in un ufficio: due persone ferite, una è grave

Due persone sono rimaste ferite in modo grave a causa di una esplosione avvenuta nella serata del Primo Maggio a Milano. Intorno alle ore 20, uno scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto in un ufficio dove si trova la sede di un’azienda che si occupa di noleggio auto a lungo termine, in piazza Ernesto De Angeli non lontano dalla zona Fiera e da City Life. (foto: Vigili del fuoco)

Sul posto si sono portate sette squadre dei Vigili del Fuoco coadiuvate dai Carabinieri, dagli agenti di Polizia Locale e da personale della Protezione Civile oltre naturalmente ai soccorritori del 118. Due persone (di 41 e di 52 anni) sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Niguarda: una di loro è in pericolo di vita ed è stata ricoverata in codice rosso.

I danni si sono per fortuna limitati alla parte commerciale: l’esplosione non ha infatti interessato parti strutturali del palazzo in cui è avvenuta. Le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.