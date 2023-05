Nadia Rosa: “Con Carraro torna la giunta Rivolta”

«Torna la giunta Rivolta».

Nadia Rosa, sindaco uscente, torna indietro al 2017, con un commento caustico sui nuovi eletti della maggioranza di centrodestra e le previsioni della nuova giunta di Elena Carraro. «con Carraro ci sono tanti nomi che erano con lui nella sua squadra» dice Rosa.

Riferimento tra gli altri ai papabili nomi di giunta, che la neosindaca Elena Carraro ha già anticipato: Andreoli, Portogallo, Volontè, oltre ad Andrea Colombo e Raffaella Bandera, che invece sono new entry.

«I cittadini di Lonate hanno scelto, Lonate si conferma un paese con idee di centrodestra» è stato il primo commento di Rosa. «Sono orgogliosa di essermi messa a disposizione del paese in questo quinquennio, continuerò ora anche dai banchi dell’opposizione. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, mi spiace per i cittadini lonatesi perché ritengo che noi abbiamo fatto un buon lavoro e i frutti si vedranno anche in futuro».