Passa il Giro d’Italia, chiusa per quattro ore l’uscita di Sesto Calende-Vergiate dell’A8-A26

Per consentire il passaggio della quattordicesima tappa “Sierre-Cassano Magnago” del 106esimo Giro d’Italia che si svolgerà sabato 20 maggio, sulla A8-A26 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà necessario chiudere lo svincolo di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 12:45 alle 16:45 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900, o quella di Besnate, al km 4+000.

Tutte le chiusure previste sulla viabilità ordinaria le trovate in questo articolo.