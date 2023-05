Per la Provincia di Varese quasi 7 milioni di euro di avanzo: “Per interventi sul territorio”

Un ammontare di risorse pari a 6.894.200,00 euro ricavati dall’avanzo di amministrazione che il Presidente Marco Magrini e il Consiglio provinciale hanno deciso utilizzare per interventi sul territorio che avranno un impatto concreto ed immediato.

Le proposte di intervento sono descritte nelle “Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025” e sono state illustrate oggi durante il Consiglio provinciale. Rese possibili grazie all’impiego di amministrazione risultato dal “Rendiconto della gestione dell’esercizio 2022”, le variazioni di bilancio finanzieranno 11 voci di intervento importanti.

Spaziando dall’edilizia alla viabilità passando per la sostenibilità ambientale, i progetti che vedranno l’applicazione dell’avanzo di amministrazione interesseranno il territorio di oltre una decina di Comuni varesini.

Le proposte presentate:

verrà realizzata la pista ciclabile nel Comune di Laveno Mombello, opera inserita inizialmente nel progetto di ALP TRANSIT Laveno e che non era stata portata avanti per via dell’aumento dei prezzi. L’importo a integrazione è pari a 280.000,00 euro;

partiranno i lavori del nuovo collegamento sul torrente Boesio lungo la SP 69 nel Comune di Laveno Mombello. L’impegno di spesa è pari a 2.450.000,00 euro;

ancora sul fronte viabilità, avverrà la realizzazione di rotatoria tra la SP 57 e la via per Lozza in Comune di Gazzada Schianno per una somma a integrazione di 500.000,00 euro;

riguardo ai prezzi di alcune opere in corso, è stato stanziato un importo per adeguamento pari a 150.000,00 euro che interesserà la manutenzione delle piste ciclabili, il Viadotto di Cairate 1° lotto, il Viadotto di Cairate 2° lotto, la manutenzione dei ponti sulla SP 27, la pista ciclabile Cocquio-Caravate e la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali;

seguono le spese di progettazione pari a 100.000,00 euro per la realizzazione del sovrappasso SP 1 Gavirate – 2° lotto pista ciclabile Gavirate e alla realizzazione rotatoria SP 36 – SS 629 in Comune di Travedona;

1.500.000,00 di euro, invece, ad integrazione dei 2.000.000,00 euro previsti per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del Liceo Artistico “A.Frattini”, intervento Pnrr.

a supporto del progetto TI CICLO VIA, per via dell’aumento dei costi per la revisione prezzi, sono stati integrati 160.000,00 euro all’importo attuale di 2.334.446,02 euro;

c’è poi il Piano provinciale mobilità ciclopedonale all’interno del progetto di affidamento dell’incarico per la redazione del piano della mobilità ciclopedonale della Provincia di Varese, per un importo di 150.000,00 euro;

per 70.000,00 euro circa è previsto il servizio di progettazione della CICLOVIA VALLI VERBANO, nel dettaglio si tratta del completamento della ciclabile da Besozzo a Caravate-Cittiglio + Cittiglio-Brenta e della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto Besozzo- Caravate-Cittiglio;

riguardo al progetto MOVE ON sono stato stanziati 1.070.000,00 euro ad integrazione degli attuali 1.914.238,00 euro per alcuni interventi inizialmente non previsti e che sono emersi in seguito alla progettazione definitiva;

in merito al tratto Angera – Santa Caterina, verrà eseguito il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, DL e CSE nell’ambito del progetto CICLOVIA LAGO MAGGIORE per un importo a integrazione di 464.200,00 euro.

«Abbiamo un ente stabile dal punto di vista economico – ha dichiarato il Presidente Marco Magrini – Dopo un processo di ascolto e condivisione con i Sindaci, gli uffici tecnici provinciali ed il territorio, abbiamo valutato le opere strategiche di maggior valenza che saranno protagoniste della prima fase di destinazione dell’avanzo di amministrazione».