Piante per il giardino che risolvono i problemi del terreno: quali sono

Per avere un bel giardino in cui trascorrere le giornate di estate e a devi per forza coltivare piante nuove, selezionando quelle che più ti piacciono quelle più colorate che producono i fiori più belli. Una volta che ci hai preso la mano, poi selezionare le piante in base a quelle che stanno meglio, considerando condizioni specifiche quali il tipo di terreno e la quantità di luce del tuo giardino. Alcuni optano per quelle a bassa manutenzione che richiedono poca acqua, durature e facili da riprodursi. Forse però non sai che puoi scegliere le piante anche per risolvere problemi del tuo giardino come la presenza di talpe o un terreno poco profondo. Vediamole subito insieme!

Contro le talpe

Come prima cosa, capita in moltissimi giardini di avere delle talpe che provocano praticano cunicoli sotterranei e mucchietti di terra che fanno apparire la superficie del giardino discontinua e disomogenea. La fritillaria imperiale è una pianta bulbosa che fiorisce in primavera dalla straordinaria altezza poiché può arrivare addirittura a 1 m. La sua particolarità riguarda il fatto che produce un odore che risulta repellente e fastidioso per piccoli animali fastidiosi come talpe e roditori. Attorno al bulbo si crea una zona protetta perciò poi utilizzarle soprattutto in corrispondenza della parte coltivata ad orto per evitare che le tue verdure vengono prese di mira. Tutti gli attrezzi per coltivare il tuo orto e seminare nuove piante possono essere riparati dall’intemperie e tenuti in ordine nelle casette da giardino economiche che aggiungono anche un elemento in più agli spazi esterni.

Per il terreno poco profondo

Diverse persone hanno la fortuna di avere un piccolo giardino ricavato nel terreno sopra a cantine e box auto che quindi risulta essere poco profondo. In questo caso, non puoi scegliere piante che abbiano un apparato radicale particolarmente sviluppato è grande ma devi scegliere delle piante con caratteristiche differenti.ad esempio, prendi in considerazione la cappa bianca che si adatta alla perfezione nei luoghi dove il terreno ha uno strato sottile. Il Sedum spatholifolium fa parte delle piante succulente ed è molto indicato anche per i muretti e i giardini rocciosi. Dalle foglie succulente nel centro appaiono dei piccoli fiori di colore giallo e aggiungere una nota di colore al tuo giardino. Infine, è facilissima da moltiplicare per talea.

Contro gli insetti

Per finire, altro problema che spesso si presenta in un giardino riguarda la presenza di insetti fastidiosi soprattutto zanzare che possono rendere impraticabile e lo spazio esterno. In questo caso, puoi utilizzare il pelargonio capricorno rosa. Questa pianta a portamento ricadente non si usa solo a scopo decorativo poiché è in grado di creare una barriera protettiva contro gli insetti. Anche il pelargonio graveolens o tomentosum sono un’ottima soluzione anche per balconi e davanzali in mezz’ombra che producono fiori dall’incredibile durata, cioè fino ai primi freddi autunnali, e dal profumo che ricorda la rosa e il limone.