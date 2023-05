Piccoli studenti si sfidano a scacchi: i risultati del torneo “Città di Varese”

Grande successo del Torneo Giovanile di Scacchi organizzato dalla Società Scacchistica “Città di Varese” per le scuole Elementari, Medie, e Superiori di Varese e Provincia. Più di cinquanta studenti, ospitati nella mensa Fuoricontesto in via Dunant 2 di Varese, si sono cimentati in questo sport della mente per eccellenza sfidandosi in partite semilampo con cadenza di gioco da 15 minuti.

La pratica del gioco degli scacchi determina spesso un miglioramento nel rendimento scolastico degli alunni; essa, infatti, li porta ad impadronirsi rapidamente di metodi di ragionamento molto simili a quelli dell’analisi logico-matematica.

Per le scuole Elementari sono stati premiati Daniele Camponovo (1° Class.), Dario Camponovo (2° Class.) e Tommaso Laporta (3° Class.).

Per le scuole Medie Inferiori sono stati premiati Riccardo Manfredi (1° Class.), Gabriele Rizzo (2° Class.) e Francesco Cerea (3° Class.).

Per le Scuole Medie Superiori sono stati premiati Francesco Donadini (1° Class.), Andrea Frattini (2° Class.) e Matteo Bosetti (3°Class.).

La scuola meglio classificata è risultata il Liceo Scientifico Ferraris.