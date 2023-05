“Quella puntata de Le Iene mi ha distrutto la vita”: in aula a Varese battaglia legale tra due fratelli

In una trasmissione de “Le Iene” di qualche anno fa aveva raccontato di aver subito abusi sessuali in famiglia, e per questo era stato denunciato dai genitori e dal fratello per diffamazione.

Oggi al processo in aula si è assistito ad un piccolo colpo di scena: gli anziani genitori hanno preso la parola di fronte al giudice e rimesso la querela. “Voglio ritirare tutto, ho fatto oggi pace con mio figlio che da due anni non si fa più sentire e non mi da’ più fastidio”. Infatti oltre alla diffamazione nella denuncia i genitori parlavano anche di molestie subite dal figlio. “Assurdo pensare di morire così, con inimicizie che non esistono”, ha concluso l’anziano. Idem anche le per la madre: “È ora di finirla, i quattro giorni che mi restano da vivere voglio passarli tranquilli”.

Il servizio ha invece “distrutto completamente la vita del mio assistito”, ha commentato a margine dell’udienza il difensore avvocato Fabio Ambrosetti che ha mantenuto la posizione processuale del suo assistito, il fratello dell’imputato, costituitosi parte civile.

Il processo parte dalla denuncia presentata per diffamazione aggravata e si riferisce al contenuto della trasmissione Mediaset nel 2018: secondo l’avvocato Ambrosetti il contesto dei piccoli centri di provincia in cui è maturata la storia avrebbe reso riconoscibile il fratello dell’imputato esponendolo a commenti, e addirittura a “lettere minatorie”. Prossima udienza il 17 gennaio 2024.