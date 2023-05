Rubano l’auto ad una coppia di anziani disabili a Varese ma finiscono contro un palo. Ritrovata distrutta a Pianbosco

Lunedì pomeriggio (1 maggio), una coppia di anziani ha vissuto un’esperienza molto spiacevole nel cuore di Varese. Hanno parcheggiato la loro Fiat Uno del 1993 sul parcheggio per invalidi in via Giuseppe Mazzini e si sono recati alle Corti per bere un caffè. Poco dopo, alle ore 15.15, il padre ha ricevuto un SMS dal sistema di allarme satellitare dell’auto che lo avvertiva che l’auto era in movimento.

Immediatamente, le forze dell’ordine sono state allertate e si sono mostrate molto sensibili nel tranquillizzare i genitori, visibilmente scossi dall’accaduto. L’auto è stata successivamente ritrovata in zona Pianbosco, completamente distrutta. Nell’incidente fatto dai ladri è stato colpito un palo dell’Enel e danneggiata una recinzione. Tutti danni che sono stati dichiarati nella denuncia per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento.

A raccontarcelo è il figlio della coppia di anziani che esprime tristezza e sconcerto per il furto, avvenuto in pieno giorno, sul parcheggio dei disabili, senza che nessuno abbia notato nulla. «Fa ancora più male – racconta -, sapere che le vittime del furto sono persone anziane e con invalidità dichiarate, come testimoniato dal tesserino dei portatori di handicap ben visibile sul parabrezza dell’auto».