Salute, prevenzione e solidarietà: grande successo per la domenica speciale di Malnate

Ottimo successo della prima “Giornata della Salute e della Prevenzione” che si è svolta domenica 14 maggio in piazza delle Tessitrici a Malnate, in collaborazione con la Fondazione Ascoli e l’associazione “Sorridi con Barbara”.

Galleria fotografica “Giornata della Salute e della Prevenzione” a Malnate 4 di 18

Tutti gli organi, enti, professionisti, delle parti socio-sanitarie e delle associazioni che si occupano di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali a livello territoriale hanno apportato il loro prezioso contributo per la realizzazione dell’evento fornendo visite gratuite e educazione sanitaria e corretti stili di vita. Anche il sindaco di Malnate Irene Bellifemine si è detto soddisfatto dell’alta partecipazione della cittadinanza e della concreta possibilità dei cittadini di sottoporsi a screening gratuiti, come la verifica dell’udito o la verifica odontoiatrica per la prevenzione dei tumori della bocca grazie alla presenza dei medici come il dottor Lorenzo Azzi, Odontoiatra dell’Università degli Studi dell’Insubria, esperto di prevenzione e cura dei tumori della bocca, coadiuvato dai suoi colleghi con cui si è alternato nell’arco della giornata.

Ben 36 le visite senologiche erogate nella mattinata presso il consultorio grazie al dottor Battaini e la dottoressa Cremona coordinati dalla dottoressa Bulgheroni. Inoltre è stato possibile mettersi alla prova con dei test psico attitudinali somministrati dall’associazione “La Finestra” e il gruppo delle psicologhe del gruppo Studi Furini.

È stato quindi un grande risultato quello raggiunto per la prima giornata di prevenzione malnatese e una piacevole giornata grazie anche alla presenza dei laboratori, stand e attività ludiche organizzate da Valentina Borelli di “Sorridi con Barbara”( fondo organizzato in memoria di sua sorella scomparsa prematuramente) che ha ricordato l’importanza della prevenzione.

Il presidente della neo Consulta dedicata alla salute, Luca Croci, ha sottolineato l’importanza di questi momenti di educazione alla salute e di accesso alla prevenzione perché il dato nazionale di abbandono o posticipo delle cure per motivi economici è allarmante: sono circa 12,2 milioni gli italiani coinvolti. Il prossimo evento informativo organizzato da Irene Bellifemine, che è anche presidente dell’Assemblea dei Sindaci di ASST Sette Laghi, in collaborazione con il Comune di Varese, si terrà il prossimo 17 maggio alle ore 17.30 presso il Salone Estense.

Infine, l’Amministrazione Comunale si è già data disponibile per effettuare una nuova giornata di sensibilizzazione nel prossimo mese di settembre.