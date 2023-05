Serata sulla sicurezza informatica e truffe online alla “Casa delle Persone” di Besozzo

Giovedì 11 maggio, la “Casa delle Persone” di Besozzo, situata in Via Mazzini 24, ospiterà un evento imperdibile dedicato alla sicurezza informatica e alle truffe online. L’incontro, che avrà inizio alle ore 21, si prefigge di sensibilizzare e informare i partecipanti sui rischi legati all’utilizzo di Internet e dei dispositivi mobile.

Durante la serata, esperti del settore approfondiranno tematiche come il phishing, ovvero le tecniche utilizzate dai truffatori per ottenere informazioni sensibili, come password e dati bancari, attraverso email e messaggi ingannevoli. Inoltre, verranno forniti consigli su come difendersi da queste minacce e su come riconoscere i tentativi di truffa.

L’evento tratterà anche l’argomento dei virus informatici, che possono infettare computer e dispositivi mobile, causando malfunzionamenti e mettendo a rischio la sicurezza dei dati personali. Gli esperti presenteranno le principali precauzioni da adottare per proteggere i propri dispositivi e prevenire l’insorgere di problemi legati alla sicurezza informatica.

Infine, un focus sarà dedicato all’utilizzo responsabile e sicuro dei dispositivi mobile, sempre più presenti nella nostra quotidianità e, spesso, sottovalutati dal punto di vista della sicurezza.

La serata si preannuncia come un’occasione importante per imparare a difendersi dai rischi del mondo digitale e per acquisire le conoscenze necessarie a navigare in sicurezza. L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, non perdete questa opportunità di informarvi e proteggere voi stessi e i vostri dati nel mondo online.