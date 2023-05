Torna la raccolta alimentare all’Esselunga di Saronno

Torna sabato 13 maggio a Saronno la raccolta alimentare con l’associazione “La finestra del Sole”.

I volontari saranno presenti dalle 8:30 alle 19:30 all’Esselunga di via Novara 50 per raccogliere alimenti che saranno poi destinati a famiglie in stato di necessità.

Come viene spiegato sul sito dell’associazione, tutto ciò che viene raccolti viene poi suddiviso in pacchi e portato ogni mese alle famiglie del territorio assistite dall’associazione.