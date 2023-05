Un grande cuore non basta ai Gorillas Varese

Un’altra sconfitta è arrivata per i Gorillas lo scorso sabato sera sul campo degli Hammers Monza che hanno battuto i biancorossi per 22-7.

I varesini sono stati traditi da una prestazione mediocre nella prima frazione di gioco che ha consentito ai martelli brianzoli di scavare un parziale che si è rivelato decisivo per la vittoria dell’incontro.

Nella seconda frazione di gioco la difesa di coach Gaiga trascinata da Giacomo Corvi e Pier Altamura ha trovato òe misure per arginare le sfuriate offensive dei verdeneri mentre in attacco un imprendibile Guido Marabotti ha fatto di tutto per ribaltare il risultato coadiuvato dal gioco di passaggio orchestrato da un Giorgio Giorgetti che ha offerto la sua miglior prestazione stagionale servendo generosamente la sua batteria di ricevitori che, di partita in partita, sta dimostrando una crescita costante.

Il cuore e l’impegno speso in campo non è purtroppo bastato ai Gorillas per portarsi a casa la prima vittoria stagionale.

I prossimi avversari saranno i Rams Milano che verranno a Varese Sabato 13 Maggio.

Destino simile a quello dei propri compagni della Senior per i giovani dell’Under15 del falg football che hanno registrato due sconfitte nel primo Bowl stagionale a Cernusco sul Naviglio perdendo rispettivamente contro i locali Daemons e i Lions Bergamo.

Ottimi segnali di miglioramento e tanti bei gesti tecnici non sono purtroppo bastati ai piccoli gorilla per strappare la vittoria. Ci sarà modo di riscattarsi già domenica prossima, quando i giovani atleti biancorossi si misureranno con Mad Dogs Milano e, di nuovo, con i Daemons, allo Spring Break Bowl che avrà luogo al Jungle Field “Nicolò De Peverelli”.

Oltre a rappresentare una bellissima giornata di sport, l’evento sarà anche occasione per fare festa con tifosi e appassionati.

Griglia accesa fino a sera e intrattenimento musicale di DJ Michael Mack in orario aperitivo.

L’appuntamento è dunque per domenica prossima per una bellissima giornata di sport e divertimento.

Foto Alessandro Basciotti