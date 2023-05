Va in giro…va a scuola. Proiezione all’Enaip di Varese

Tappa speciale per il tour di proiezione di Va in Giro. Mercoledì 17 maggio, infatti, il docufilm che racconta i luoghi più belli e i momenti più significativi del tour che nel 2022 ci ha portati a percorrere in tre settimane oltre 600 chilometri a piedi e in bicicletta nella nostra bella provincia è stato proiettato all’Enaip di Varese.

Nell’aula magna dell’istituto di via Uberti c’erano una cinquantina di ragazzi, studenti dei corsi di grafica.

Un appuntamento speciale -il primo in una scuola- alla presenza del regista Marco Corso che ha risposto alle domande e curiosità dei ragazzi.

La prossima serata per chi vorrà vedere il film è per giovedì 18 maggio alle 20,30 a Malnate, nell’Aula Magna “Falcone e Borsellino” della scuola media. Chi volesse partecipare può prenotare il proprio posto compilando questo form – Clicca qui. Seguiranno proiezioni a Saronno (l’8 giugno) e a Legnano (il 22 giugno). Ingresso gratuito.