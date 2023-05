Anche Varese aderisce alla Giornata del verde pulito, l’iniziativa per informare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. L’edizione 2023, in programma per domenica 21 maggio, è incentrata sulla sensibilizzazione sul tema dell’abbandono dei rifiuti, promuovendo azioni che vedono il coinvolgimento attivo dei cittadini. La giornata prevede infatti la pulizia di diverse aree verdi della città, grazie alla collaborazione di associazioni e comitati del territorio. Le persone che vorranno aderire potranno scegliere dunque tra diversi luoghi in cui è prevista l’attività.

«Un’iniziativa che unisce attenzione per l’ambiente e partecipazione attiva dei cittadini – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – per sensibilizzare e scoraggiare l’abbandono di rifiuti nelle aree verdi, promuovendo un senso di responsabilità verso la tutela dell’ambiente, che è patrimonio tutti».

Alle ore 8.45 il ritrovo è alla chiesa di Fogliaro, via Santa Caterina 15, per la pulizia della Via Sacra e del Sacro Monte. L’attività sarà svolta in collaborazione con l’associazione Amici di Bregazzana.

Alle ore 9.00 è previsto il punto di incontro alla fermata dell’autobus al bivio per il Campo dei Fiori, per la pulizia delle aree pic nic e della zona de belvedere, nel percorso tra il bivio del Sacro Monte per il Campo dei Fiori e la Vetta. L’attività sarà svolta in collaborazione con Società Astronomica Schiaparelli.

Alle Ore 9.00 ci sarà il ritrovo al lavatoio di Casbeno, via Milazzo, per la pulizia del lavatoio di Casbeno e vie limitrofe, in collaborazione con ASD Ecorun Varese.

Alle ore 9.30 il punto di incontro è nel parco Molina, in via Brunico, per la pulizia del parco e del quartiere Belforte, in collaborazione con Consiglio di quartiere 7.

Le attività proseguono poi anche domenica 28 maggio: appuntamento alle ore 08.30 al Centro Parco Villaggio Cagnola del Campo di Fiori, con attività di sistemazione dei sentieri, del verde e di alcuni manufatti presso il Centro Parco Villaggio Cagnola, alla Rasa di Varese. Organizzazione a cura dell’Ente Parco del Campo dei Fiori nell’ambito del progetto “Ben-essere in natura”.