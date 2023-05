Varese School Cup, è tempo di finale: derby cittadino tra il Ferraris e il Daverio-Casula-Nervi

Conclusa la stagione casalinga della Openjobmetis (che domenica 7 disputerà l’ultimo incontro di campionato a Bologna), il palasport di Masnago apre le proprie porte per un altro grande evento cestistico che promette di riempire di giovani gli spalti. Sabato 6 maggio si disputano infatti le finali della Varese School Cup, la prima edizione del torneo dedicato alle scuole superiori della provincia promosso da “Il basket siamo noi” e dalla Pallacanestro Varese nell’ambito del progetto VaRes.

Come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, il torneo scolastico è andato ben oltre l’aspetto sportivo che pure è quello principale: i dieci istituti coinvolti non hanno soltanto allestito le squadre di cestisti ma hanno anche garantito un contorno fatto di progettazione di loghi e divise, di tifo organizzato, di intrattenimento e di spettacoli collaterali grazie a gruppi di cheerleader con coreografie originali.

Due le partite in programma al sabato: alle 9 prima palla a due per la finale che assegna terzo e quarto posto. Sul parquet le formazioni dei Licei Manfredini di Varese e dell’IIS Edith Stein di Gavirate. La finale per il titolo invece è in calendario a partire dalle ore 11,20 e sarà un derby tra due squadre cittadine, ovvero il Liceo Scientifico Ferraris e l’ITET Daverio-Casula-Nervi. Match che si preannunciano interessanti anche dal punto di vista tecnico vista la presenza nelle varie formazioni di giocatori di ottimo livello.

Accanto alle partite, il palazzetto ospiterà anche una serie di spettacoli e di premiazioni. Durante l’intervallo della finale per il terzo posto è prevista l’esibizione di Arianna Gagliardi (Stein Gavirate) che canterà “No Hero” di Elisa seguita dalle premiazioni per i concorsi per la miglior divisa, il miglior progetto grafico e lo “Youngest Player Award”. La gara del tiro da 3 punti è invece posizionata nell’intervallo tra il terzo e il quarto periodo di gioco della finalina mentre al termine di quest’ultima ci sarà il “Crew Dance Contest” con i gruppi di ballo di otto scuole che avranno 1’30” a disposizione per esibirsi.

Alle 11, prima della finalissima, spazio alle premiazioni per dirigenti e docenti coinvolti nel progetto, per le “Leader Crew Dance” di ciascun istituto e all’assegnazione del “Content and communication award” per la scuola che ha operato meglio sotto questo punto di vista. L’inno nazionale che precederà la palla a due tra Ferraris e Daverio sarà cantato da Giulia Palmieri e Alice Pareti dello Stein di Gavirate.

Durante l’intervallo della finale scenderà in campo Clara Soccini, cantante e attrice varesina di “Mare Fuori” che presenta il suo disco di platino “Origami all’alba” e l’ultimo singolo “Cicatrice”; poi toccherà ai riconoscimenti ad arbitri e ufficiali di campo nella terza pausa del match. A fine partita (intorno alle 13,15) il resto delle premiazioni a partire dall’assegnazione delle borse di studio dedicate a Emilio Forni e al premio fair play alla memoria di Ahmad El Bourji, studente dello Stein deceduto lo scorso anno nelle acque del Lago Maggiore.

Le premiazioni per i migliori tifosi (“Best fan base”) e per il migliore gruppo di ballo (“Crew Dance Top Performance”) saranno poi seguiti dai tradizionali premi individuali dei tornei di basket: miglior difensore, miglior quintetto, vincitore della gara di tiro da 3 punti e MVP della manifestazione. Infine la consegna dei trofei che culmineranno con quello per l’istituto che iscriverà il proprio nome (per primo) nell’albo d’oro della Varese School Cup.