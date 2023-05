Venerdì notte chiude l’autostrada A8 tra Gazzada e Solbiate Arno

Notti di manutenzioni sulla A8 Milano Varese con tratti in chiusura totale.

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione dalle 22 di venerdì 12 alle 5 di sabato 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno, verso Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, immettersi sulla SP241 e seguire le indicazioni per Milano, per rientrare sulla A8 a Solbiate Arno.