Chiude per una notte l’autostrada A8 tra Gallarate e Legnano

Chiude per una notte l’autostrada A8 in direzione Milano: il tratto tra Gallarate e Legnano sarà chiuso questa sera, mercoledì, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino.

Per andare verso Milano venendo dal Varesotto è dunque consigliata l’entrata a Legnano, mentre chi arriva da Milano ed è diretto a Varese o Gravellona Toce dovrà uscire e rientrare a Gallarate.

La notte dopo, tra giovedì e venerdì, toccherà invece alla carreggiata in senso opposto, tra Legnano e Gallarate, direzione Nord: an cm e in questo caso dalle 22 di giovedì alle 5 del mattino successivo.

Nei prossimi giorni poi sono previste altre chiusure:

LEGNANO – LAINATE : CHIUSURA TRATTO

(km.10.7 – Direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Legnano e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 14/05/2023 al giorno 15/05/2023 per lavori

Entrata consigliata verso Milano: Saronno su A9 Lainate-Chiasso.

Uscita consigliata provenendo da Varese: Legnano. LAINATE – CASTELLANZA : CHIUSURA TRATTO

(km.18 – Direzione: Varese)

Tratto Chiuso tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Castellanza dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 15/05/2023 al giorno 16/05/2023 per lavori

Entrata consigliata verso Varese: Castellanza.

Uscita consigliata provenendo da Milano: Saronno su A9 Lainate-Chiasso.