Al Palace Hotel di Varese l’edizione 2023 del convegno “Argomenti di Gastroenterologia”

È in programma per il prossimo sabato 10 giugno, all’Hotel Palace di Varese, il convegno “Argomenti di Gastroenterologia 2023”, organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ASST dei Sette Laghi, diretta da Sergio Segato.

Si tratta di un prestigioso appuntamento annuale, che ha sempre visto un nutrito numero di partecipanti, mirato alla formazione e all’aggiornamento professionale, giunto alla sedicesima edizione. In particolare, si rivolge a medici specialisti in Gastroenterologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medici di Medicina Generale e, in parte, ad infermieri.

Il convegno, che, come sempre, alternerà relazioni e momenti di discussione interattiva tra i partecipanti, verterà su argomenti di epatologia, endoscopia digestiva e gastroenterologia. Nel dettaglio, verranno messe a fuoco novità relative alla malattia celiaca, alle malattie infiammatorie croniche intestinali, alla terapia della cirrosi epatica, al cancro colo-rettale, al trattamento endoscopico delle malattie bilio-pancreatiche.

Verrà inoltre affrontato un argomento di grande attualità come la gestione delle liste di attesa ambulatoriali. A questo proposito, verrà posta particolare attenzione al problema dell’appropriatezza delle prescrizioni, paragonandola al modello inglese, grazie all’intervento di Laura Marelli, laureata e specializzata a Varese, ora direttrice dell’Endoscopia dell’Homerton University Hospital di Londra.

Il convegno ha il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Ordine dei Medici della Provincia e dell’Associazione Italiana dei Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri.

Le relazioni saranno svolte o moderate da direttori di strutture di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di ospedali lombardi, da docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria, di Milano, di Milano Bicocca, di Pavia e di Pisa, oltre che da riconosciuti esperti della materia .

I lavori saranno aperti da Giuseppe Micale, Commissario straordinario dell’ASST Sette Laghi, e da Angelo Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria.