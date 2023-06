Forza Italia presenta il nuovo coordinamento in Provincia di Varese: “Obiettivo un tesserato ogni mille abitanti”

Forza Italia presenta il suo nuovo coordinamento in Provincia di Varese. Lo fa nella sua sede di via Marcobi nel cuore del capoluogo, in una sala straripante di amministratori e sostenitori del partito. È da qui che Pietro Zappamiglio, sindaco di Gorla Maggiore, prenderà in mano le redini del partito. A presentare il nuovo organigramma interno di Forza Italia sono stati, questa mattina, il nuovo coordinatore provinciale e il suo vice Simone Longhini, e il coordinatore regionale Alessadro Sorte.

«La prima parola oggi deve essere spesa per una persona che ha dato tanto al nostro Paese, Silvio Berlusconi -ha detto tra gli applausi-. In questi giorni insieme a Simone Longhini abbiamo realizzato il nuovo coordinamento: uno schema che consente di includere le persone e dare responsabilità, solo così cresceremo. Questo perché oggi in provincia di Varese c’è un mondo che cerca un riferimento e tanti temi da affrontare, siamo in una provincia industrializzata che merita di essere ascoltata».

Ecco quindi la nuova organizzazione: coordinatore provinciale sarà appunto Zappamiglio, Simone Longhini come vice e poi un comitato con Mimmo Battaglia, i consiglieri provinciali Enrico Vettori e Simone Longhini e poi Giada Martucci, Rosa Tajani, Osvaldo Piccinelli, Rosario Tramontana, Giovanni Buzzi. Ci saranno poi gli 8 delegati di circoscrizione che verranno identificati in un secondo momento e poi i coordinatori delle città con più di 15.000 abitanti. Tra questi spicca Mimmo Esposito a cui spetterà l’onere di guidare Varese come commissario del capoluogo. «Un partito di giovani, di donne, persone capaci e che si basa sulla meritocrazia» commenta Pietro Zappamiglio.

«È bello vedere così tante persone, perché Forza Italia è in una fase di rilancio. Vogliamo lavorare e avremo iniziative importanti. Vogliamo crescere, allargare la comunità di un partito che è l’unico partito moderato e riformista».

«Anche stimolati dal traguardo delle 1.000 tessere di Fratelli d’Italia annunciato nelle scorse ore -chiosa Zappamiglio- a noi spetta un compito e un obiettivo: un tesserato ogni 1000 abitanti». Proprio per questo il 24 e il 25 giugno ci saranno le giornate del tesseramento.