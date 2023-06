Gli appuntamenti del weekend nella città di Varese

Tanti gli appuntamenti in città tra letteratura, arte, musica e natura

da venerdì 9 a domenica 11 giugno

Varese si prepara ad accogliere la seconda edizione del festival Nord in giallo, con trenta autori che saranno coinvolti in un programma di incontri nello spazio dei Giardini Estensi, all’interno della tensostruttura. Tanti gli appuntamenti in calendario, con un cambio data per lo spettacolo teatrale Bella con l’anima, tratto dall’omonimo racconto di Antonio Zamberletti, che è spostato a lunedì 12 giugno. Ad affiancare gli incontri della manifestazione, ci sono inoltre gli appuntamenti del Fuori festival, che prende vita nelle librerie cittadine. Torna poi anche quest’anno il fuori festival, con una programmazione di incontri che prende il via dal 3 giugno e fino al 17 giugno propone un programma di incontri nelle librerie cittadine. Info: nordingiallo.it

venerdì 9 giugno

La musica nel Risorgimento. Pomeriggi musicali a Villa Mirabello

ore 17.30 Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese Piazza della Motta, 4

Ormai un appuntamento consueto che offre alla cittadinanza due concerti con conferenza a tema, riproponendo l’atmosfera dei salotti culturali dell’epoca, con l’obiettivo di fare memoria della battaglia di Varese, avvenuta il 26 maggio 1859, in cui i Cacciatori delle Alpi, guidati dal prode generale Giuseppe Garibaldi sconfissero gli Austriaci. Info: www.museivarese.it

FESTIVAL BAROCCO DE “GLI SPEZIALI” | IX EDIZIONE 2023

ore 21.00 Chiesa di Sant’Imerio – Bosto

LA TEORIA DEGLI AFFETTI – anche la musica racconta. Evento organizzato da Associazione “LaDodicesimaNotte”. Ingresso libero

fino a domenica 11 giugno

FESTA DEL RUGBY

Programma completo delle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 e info: www.festarugbyvarese.it

da venerdì 9 a domenica 11 giugno

Festa dello Sport Oratorio di Velate

Evento organizzato da ASD Torre di Velate. Info: velate@live.it

sabato 10 giugno

Visite accompagnate alle sale affrescate del Castello di Masnago

ore 10.00 e 11.00 Castello di Masnago Via Cola di Rienzo, 42

Due visite a cura degli studenti del quarto anno dell’Istituto Daverio Casula di Varese. Le iniziative costituiscono la parte finale di un progetto di PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali e d’Orientamento, dal titolo “L’Arte per il territorio”, che ha coinvolto nove studenti dell’indirizzo turistico che per tre settimane si sono recati presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea e, in sinergia con il personale hanno ideato questi eventi di promozione della mostra e del territorio varesino. Le visite si svolgeranno in due turni ed avranno la durata di un’ora circa. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata su Eventbrite. Info: www.museivarese.it

Primavera nei PLIS

ore 10.00 – 12.30 Parco Cintura Verde Sud Varese . Ritrovo ore 9.30 Via per Bodio

Passeggia e assaggia. Evento finale con degustazioni solidali. In collaborazione con Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Varese, Associazione Pane di Sant’Antonio ODV, Banco di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane, Centro Gulliver Cooperativa Sociale, La casa del giocattolo solidale e GEV Comune di Varese. Iscrizione obbligatoria su www.eventbrite.it cercando PRIMAVERA NEI PLIS. Info: tutela.ambientale@comune.varese.it | www.comune.varese.it

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 2023

dalle ore 10.00 alle 18.00 Giardini Estensi Via Sacco, 5

Punto informativo AVIS Comunale Varese. Gioca con AVIS – gonfiabili, musica e spettacolo di bolle di sapone, giochi gratuiti per bambini da 3 a 11 anni compiuti, ore 16.00 consegna benemerenze di AVIS ai donatori di sangue presso la Tensostruttura. Info: www.avisvarese.it

4^ Giornata del riuso e del riciclo

dalle ore 15.00 alle 17.00 Parcheggio di via per Bodio

Raccolta di abiti e accessori in buono stato, libri e giocattoli, accessori per la prima infanzia, tappi in plastica e in sughero, e altro, cui verrà donata una seconda vita. Info: cooperativacapolago@gmail.com | Facebook Cooperativa di Capolago

Il trauma del testimone

ore 21.00 Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Si conclude la stagione 2022 2023 dell’associazione Le Vie dei Venti con Taya Zubova, regista ed esule russa, che ci propone il suo documentario “Il trauma del testimone”. Taya ci accompagnerà attraverso il suo documentario e la sua diretta testimonianza in un percorso per comprendere la natura di un trauma: una società civile, in Russia, distrutta. Ingresso libero

da sabato 10 a venerdì 16 giugno

VARESE PRIDE | Pride Week

Il Varese Pride è un evento per il riconoscimento dei diritti e delle persone LGBTI+ – Lesbiche, Gay, Bisex, Trans, Intersex. Info: www.varesepride.it

domenica 11 giugno

Trofeo CONI 2023 Flag Football U16 FIDAF

Stadio Comunale “Franco Ossola”. Info: www.fidaf.org

PORTE APERTE ALLA CITTADELLA

ore 10.00 – 16.00

Osservatorio “G.V. Schiaparelli” – Cittadella di Scienze della Natura. Info: www.astrogeo.va.it

Giovanni La Rosa. Grammatica del segno. Presentazione del catalogo

ore 17.30 Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese Piazza della Motta, 4

Sarà presentato il catalogo della mostra e sarà l’occasione di dialogare con l’artista Giovanni La Rosa, la storica dell’arte Irene Caravita che ha firmato il testo di presentazione, l’artista Marcello Morandini e il giornalista Michele Mancino. Il volume ripercorre l’esperienza artistica dalle prime esperienze come scenografo presso il teatro greco di Siracusa negli anni Cinquanta, fino agli ultimi lavori dedicati alla geometria piana, passando attraverso le diverse fasi di ricerca che affondano nello studio dei piani sovrapposti, degli alfabeti e del segno, tratto ormai distintivo dell’artista. Ingresso libero. Info: www.museivarese.it

da giovedì 8 giugno a lunedì 31 luglio 2023

PICCAIA/FIBONACCI. IN AMBEDUE SONO!

Mostra diffusa, dall’8 giugno al31 luglio | Spazio Arte IFC/UNIPOLSAI – p.za Monte Grappa, 12

12/25 giugno | Sala Veratti – via Veratti, 20

12/25 giugno | Battistero di San Giovanni – p.za Battistero, 2

26 giugno/9 luglio | Chiesa della Madonnina In Prato – Biumo Inferiore

L’artista Giorgio Piccaia nelle sue opere dipinge la progressione della Sequenza di Fibonacci (Pisa 1170 circa -1242 circa), dove i numeri indo arabici sono usati come segni grafici che rispecchiano nella regola aurea la Natura che si avvicina al divino: la chiave d’oro che unisce tutti i misteri. La sequenza di Fibonacci, il cui rapporto, tra due numeri consecutivi della serie tende alla sezione aurea, è la via iniziatica del suo lavoro. Dopo la mega mostra di Pisa, Piccaia approda a Varese (in Sala Veratti, dal 12 al 25 giugno, con i seguenti orari: giovedi e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00). Info: www.giorgiopiccaia.com

fino a sabato 10 giugno 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese Piazza Libertà, 2

Orari: mercoledì 15.00 – 18.00 | sabato 9.30 – 12.30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it. Info: www.mostramontanari.it

fino a domenica 18 giugno 2023

ALBERTO BORTOLUZZI | GHOSTS

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese Via Cola di Rienzo, 42

Orari: martedi-domenica 9,30-12,30-14.00-18.00. museivarese.it

fino a lunedì 19 giugno 2023

PLIS della Bevera

Zona espositiva di Palazzo Estense, ingresso principale. Via Sacco, 5

Esposizione a cura della classe 5C del Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese. Orari: feriali e festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00. La classe 5C del Liceo Artistico Frattini si è immersa con entusiasmo nella progettazione della sede di questo parco, il PLIS della Bevera, nella porzione del Comune di Varese. Un lavoro e una ricerca di circa tre mesi che vertono al progetto di rinnovamento della sede già esistente, con un occhio rispettoso nei riguardi dell’ambiente e dell’innovazione e con la costante ricerca di un dialogo tra le parti: fruitori e territorio. Info: www.comune.varese.it

fino a martedì 27 giugno

Giovsnni La Rosa. Grammatica del segno

Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese Piazza della Motta, 4

Mostra antologica dedicata a Giovanni La Rosa, protagonista della scena artistica varesina e nazionale. La sua opera si inserisce nel campo della ricerca segnica, dove si sono cimentati diversi artisti italiani e stranieri. Il percorso espositivo presenta una divisione tematica con opere che vanno dal 1975 all’ultima produzione, caratterizzata da composizioni articolate su basi della geometria piana. Le diverse sezioni presentano opere storiche, segniche, geometriche e progetti. museivarese.it

fino a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti. Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15). Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it. Info: www.exnatura.it

fino a domenica 22 ottobre 2023

GEOMETRIE, DESIGN, AMBIENTI

Marcello Morandini, AG Fronzoni, Gianni Colombo, un percorso storico tra arte e forma. La mostra ha come obiettivo principale quello di celebrare e far conoscere il lavoro di tre importanti artisti e designer italiani, che hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama dell’arte e del design del Novecento. Info: www.fondazionemarcellomorandini.com