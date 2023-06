Golf e solidarietà, la Croce Rossa di Varese organizza la “Cena di inizio estate”

Sabato 17 Giugno, dalle ore 17:00 il Ristorante Panorama Golf in Via Belmonte 169 a Varese, ospiterà una importante serata organizzata dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana che contribuirà alla costante raccolta fondi che andranno a sostenere le numerose attività socio-assistenziali del Comitato.

L’evento si articolerà in più riprese: si parte alle ore 17:00 con la Seconda Edizione del Torneo “Nove buche per la Croce Rossa” a cui seguirà la premiazione. Per l’iscrizione al torneo, riservata esclusivamente ai giocatori tesserati, potrete contattare la segreteria del Golf Panorama al numero 0332.330356 oppure via mail info@panoramagolf.it

Dalle ore 19:30 avrà inizio la cena al tavolo che prevede un ricco buffet, un gustoso primo e per finire un dessert speciale (50 euro a persona). La cena prevede la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 15 Giugno.

Una divertente lotteria animerà la serata e sarà un momento simpatico da condividere. “Torna anche quest’anno l’appuntamento annuale della CENA DI INIZIO ESTATE con cui desideriamo dare il nostro saluto all’inizio della nuova stagione, con lo sguardo sempre rivolto e concentrato sulle numerose attività del nostro Comitato” queste le parole del dott. Angelo Bianchi Presidente del Comitato, che conclude “vi aspettiamo numerosi per un momento di condivisione, ricordando che tutto il ricavato della serata sarà destinato alle attività socio-assistenziali del Comitato, un’area che necessita sempre di molte risorse. Ringrazio in anticipo tutti coloro che potranno partecipare”.