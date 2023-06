L’ex Chalet Martinelli di Varese non è più del Comune

Ha avuto esito positivo il bando per l’alienazione degli immobili di proprietà del Comune di Varese per quanto riguarda il fabbricato dell’ex Chalet Martinelli e degli ex bagni pubblici di piazzale Trieste. Le due strutture, che si trovano nell’area delle stazioni di Varese, sono state venduti e presto troveranno una nuova vocazione come previsto dalla loro destinazione d’uso, legata ad attività commerciali, compresa la somministrazione di cibi e bevande, o la possibilità di insediare attività commerciali e direzionali. Il valore complessivo delle due alienazioni è di oltre 500mila euro.

Prosegue dunque la valorizzazione complessiva dell’area che, anche alla riqualificazione che si sta ultimando, vede la rigenerazione di spazi chiusi da anni. «In questi anni abbiamo alienato diversi immobili, abbandonati da tempo, che necessitavano di una rigenerazione – spiega l’assessora alle Risorse Cristina Buzzetti – si tratta di una azione concreta di valorizzazione che in più fornisce all’ente risorse per finanziare altri interventi necessari».