Libri, passeggiate, musica e divertimento: a Maccagno giugno è un mese ricco di appuntamenti

Presentazioni di libri, festival, musica, camminate e “relax”: per il mese di giugno la Pro Loco di Maccagno con Pino ha deciso di organizzare un ricco programma di appuntamenti all’insegna dello stare insieme e del divertimento.

Si parte con un seminario di tre giorni – 8,9 e 10 giugno – di coaching con la mentor Suellen Schiavenin. Questo seminario, chiamato “Detox dell’Anima”, offre una full-immersion nella meditazione e nel lavoro su di sé, in una location tranquilla che favorisce la serenità come l’ostello di Biegno: luogo ideale per aprire il cuore e il respiro, immergendosi nella massima serenità. Per partecipare a questo seminario, è necessario prenotare contattando la Pro Loco.

E se amate la musica, sabato 17 giugno non potete perdere il Veddasca Sound – Musica nei Borghi, giunto alla sua terza edizione. Il primo appuntamento si terrà a Cadero e vedrà esibizioni musicali dal vivo, con brani scritti, cantati e suonati dai talentuosi artisti locali. Questo evento si unirà alla rassegna “Storie di Libri” con la presentazione del libro “Now playin’ the Nineties” di Gianluca Crugnola, accompagnato da un coinvolgente accompagnamento live dei Rumble In The Jungle. Inoltre, si esibiranno Her Bloomatches e Belfiore.

L’arte e la cultura si fondono anche negli itinerari storico-artistici proposti dal progetto La Valle Sacra, giunto al secondo anno di programmazione con il contributo della Fondazione Comunitario del Varesotto e il patrocinio del Comune di Mccagno e Veddasca. Il secondo percorso in programma il 17 giugno sarà dedicato a Lozzo e alle sue storie, e sarà condotto da Federico Crimi. Durante questo itinerario gratuito, ma con gradita offerta di contributo, si avrà l’opportunità di immergersi nella storia e nell’arte di questo affascinante borgo.

Per concludere in bellezza, un concerto intitolato “La vita in canto” si terrà domenica 18 giugno presso l’Auditorium. Rossella Bellantuono, insieme agli Allievi dei Percorsi Formativi e giovani professionisti, regalerà al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile, fatta di canzoni ed emozioni. L’ingresso al concerto è libero, ma si consiglia di prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.