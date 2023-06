Manutenzione urgente ai binari ferroviari, due giorni di chiusura del passaggio a livello a Casciago

Manutenzione urgente ai binari ferroviari. Il passaggio a livello di Casciago chiude per due giorni, dalle 22 del 12 alle 8 del 14 giugno.

Lo ha comunicato Trenord al Comune, che ne prende atto e ha emesso l’ordinanza per la chiusura delle sbarre e l’inibizione al passaggio. L’intervento, necessario ed improrogabile per motivi di sicurezza, è riferito alla manutenzione urgente del binario della linea ferroviaria.

«Ci scusiamo per il disagio ed il poco preavviso che non è dipeso dall’amministrazione comunale», commenta il sindaco Mirko Reto, che ringrazia in anticipo la cittadinanza per la collaborazione.