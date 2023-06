Oukhrid non si ferma, sua la Tra Ville e Giardini a Varese

E’ stata davvero una grande serata quella vissuta a Varese, teatro del decennale della Tra Ville e Giardini, la classica kermesse in circuito che da anni porta tantissimi podisti ad accogliere l’estate attraverso la corsa. La sfida sugli 11,850 km del tracciato varesino, valida per il calendario nazionale Fidal, ha visto sfidarsi alcuni dei migliori nomi del panorama lombardo.

A svettare ancora una volta Lhoussaine Oukhrid, davvero in grandissima forma in questa primavera. Già vincitore di più classiche come ad esempio la 9 Miglia Alladiese in Piemonte, la Rapidissima 10K in Liguria e la Corri per le Vie di Castra Maiora a Casalmaggiore (CR), il portacolori dell’Aeneas Run ha aggiunto un’altra perla alla sua collezione, dovendo però faticare non poco per aver ragione di Michele Belluschi (Grottini Team), alla fine staccato di soli 20”.

Tempo finale del vincitore 39’58”. Terzo gradino del podio per Dario Perri (Atl.Malnate) a 4’08” beffando per 5” Ferdinando Mignani (Maratoneti Cassano Magnago) quarto come lo scorso anno. Nella gara femminile acuto di Mina El Kannoussi (Atl.Saluzzo) che in 51’07” ha piegato Anna Dal Magro (Atl.Dolomiti Belluno) staccata di 1’27”, terza Paola Turriziani della società organizzatrice, la Runner Varese a 5’24”. Ben 256 gli atleti al traguardo, di cui poco meno di un terzo le donne (senza considerare i tantissimi presenti alla non competitiva) e questo conferma come la Tra Ville e Giardini sia molto amata, quasi un evento irrinunciabile in questo periodo della stagione. Per questo l’amministrazione comunale ha sempre dato il suo appoggio alla gara, come anche le tante associazioni e sponsor presenti a sostenere l’impegno della società organizzatrice.

L’incasso dell’intera manifestazione è stato devoluto all’Associazione Nazionale Carabinieri per sostenere le famiglie in difficoltà economica.