Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Venegono Superiore, al via l’amministrazione Lorenzin

Pubblico delle grandi occasioni nella serata di martedì 6 giugno a Venegono Superiore per la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale uscito dalle elezioni del 14 e 15 maggio. In una sala consiliare affollatissima di cittadini, dopo aver espletato tutte le procedure previste dalle legge, il nuovo sindaco Fabiano Lorenzin ha giurato fedeltà alla Costituzione tra gli applausi dei presenti ed è poi passato ai punti più interessanti per il pubblico, ovvero la comunicazione della Giunta e le linee programmatiche.

La nuova Giunta

La nuova Giunta comunale sarà composta da Antonio Bison il più votato della lista Con Senso Civico con 273 voti, che oltre alla carica di vicesindaco avrà l’assessorato ai Servizi, manutenzioni, rapporti con i cittadini e con le associazioni; Lelia Mazzotta Natale sarà assessore alla cultura, ai servizi alla persona e all’istruzione; infine Roberto Castiglioni che avrà la delega ai Lavori pubblici e all’edilizia privata. Lorenzin ha anche scelto di affidare ad un professionista esterno – la dottoressa Paola Borghi – la delega a Bilancio, tributi e società partecipate.

Le linee programmatiche

Il sindaco Lorenzin ha poi riassunto le linee programmatiche della sua amministrazione, che ricalcano punto per punto il programma elettorale. Al primo posto la sicurezza, per rispondere ad una situazione che si è aggravata negli ultimi tempi, con lo spaccio a Pianbosco e in zona stazione, ma anche con furti ed episodi ricorrenti di microcriminalità che impensieriscono i cittadini. «La nostra idea è quella di mettere in campo non solo le risorse delle Forze dell’ordine – ha detto il nuovo sindaco – ma anche iniziative e misure che permettano ai cittadini di riappropriarsi del territorio, allontanando così dalle aree a rischio gli spacciatori e i loro clienti. Pefr questo lavorerà una Commissione ad hoc con la presenza dei cittadini di Pianbosco». Il secondo punto del programma si intreccia con il primo, perché prevede la riattivazione di risorse della comunità negli ambiti della cultura, dello sport e delle associazioni, con un ruolo di primo piano per la Pro loco. Si è parlato poi di sviluppo delle attività produttive e commerciali, e infine di cura del territorio e ambiente.

Oltre alle Commissioni consiliari Lorenzin ha ribadito la volontà di creare “gruppi di studio” su altre problematiche come bilancio, statuto, servizi sociali, urbanistica e cultura, una formula che permette di avere “commissioni” a con la presenza anche di cittadini e non di soli consiglieri comunali per allargare e ampliare il più possibile la partecipazione: «L’auspicio è che su tanti temi si possa lavorare insieme, maggioranza e opposizione – ha detto infine il nuovo sindaco – perché confrontandosi e con il contributo di tutti si possano raggiungere obiettivi importanti per il nostro paese».