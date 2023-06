Spettacoli e allegria alla festa delle scuole primaria e secondaria di Buguggiate

Domenica 28 maggio presso l’Area Tigros di Buguggiate si è svolta la festa delle scuole primaria e secondaria di Buguggiate, organizzata dall’associazione Genitori a Scuola.

Grazie anche alla collaborazione della Pro Loco, che ha reso agibile l’area nonostante le abbondanti piogge della notte precedente e che ha preparato e organizzato un ottimo pranzo all’aperto, la giornata è trascorsa in allegria tra gonfiabili, spettacolo di magia, esibizioni musicali e canore di ragazzi delle medie, bambini, e genitori.

Una bella occasione per lasciare da parte le preoccupazioni e i reciproci doveri scolastici di insegnanti, genitori e ragazzi, e godersi una giornata di festa tutti insieme.

Presenti anche il preside Residori e il sindaco Sambo che hanno ribadito la volontà di agire in sinergia per una scuola migliore, in un momento non facile.

Da sottolineare la presenza di un banchetto dell’associazione l’Alveare, che sostiene, tra gli altri, diversi progetti sull’alimentazione sostenibile, sul territorio e in ambito scolastico.

La giornata si è conclusa con l’estrazione dei premi della Sottoscrizione a premi, il cui ricavato verrà utilizzato dall’Associazione Genitori per finanziare alcuni progetti didattici indicati dalle Coordinatrici scolastiche nel Piano di Diritto allo Studio.