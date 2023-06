Traversata a nuoto in notturna per inaugurare la stagione balneare sul Lago di Varese

Una traversata a nuoto, in notturna, da Bodio Lomnago alla Schiranna per inaugurare la stagione balneare sul Lago di Varese.

Il conto alla rovescia è ormai cominciato e i paesi che si affacciano sullo specchio lacustre si stanno organizzando per accogliere i turisti, varesini e non, che vorranno usufruire delle nostre spiagge.

Dopo il 20 di giugno, con molta probabilità, verrà emessa l’ordinanza di balneabilità, e sabato 1° luglio, come accadde lo scorso anno, ci sarà un momento ufficiale di festa con eventi per adulti e bambini.

L’occasione più attesa è senza dubbio quella della traversata del Lago di Varese, che fa parte del circuito di gare di nuoto in acque libere Italian Open Water Tour: a differenza dello scorso anno la gara si svolgerà in notturna e gli atleti saranno dotati di una boa illuminata. Uno spettacolo che si aggiunge allo spettacolo.

«Si tufferanno dal pontile di Bodio intorno alle 23 – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – e arriveranno alla Schiranna. Sarà quello il momento clou di una giornata che stiamo organizzando con cura».

Bodio è uno dei paesi più attivi sul fronte dell’accoglienza: lo scorso anno la spiaggetta, che è costituita da un bel prato verde ben curato, era stata attrezzata con una doccia, quest’anno arriveranno anche due punti ristoro: «Abbiamo fatto un bando per due piazzole con punti ristoro – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – Ha partecipato prima un solo operatore che si è aggiudicato lo spazio a lato della terrazza. Quindi abbiamo deciso di riaprire il bando per altri 10 giorni e a quel punto ha partecipato un altro operatore, che si posizionerà invece vicino all’alaggio barche. I due furgoni mobili serviranno cibo e bevande nel periodo che va dal 1° giugno al 31 ottobre e i gestori dovranno garantire la loro presenza durante le feste organizzate dal Comune di Bodio; le operazioni di vendita saranno consentite dalle 8.00 alle 24.00». Il 1° luglio a Bodio ci saranno anche manifestazioni per i bambini, come il corso di salvamento, “Ti salvo io papà”, poi musica e, appunto, cibo a volontà.

Insieme a quello di Bodio ci saranno altri punti balneabili, così ha stabilito l’Aqst del Lago dopo i monitoraggi settimanali, che proseguiranno fino alla data prevista per il via libera ai tuffi: Cazzago Brabbia ha già dato la sua disponibilità, mentre l’hanno negata Biandronno e Gavirate. Cinque invece le spiagge libere alla Schiranna: si tratta della cosiddetta “Spiaggia dei fotografi”, la spiaggetta nei pressi della Canottieri e la spiaggia del lido, che costituisce il punto più ampio. Sono poi due le spiagge individuate all’interno del Parco Zanzi: sarà infatti possibile fare il bagno vicino al pontile che si trova dietro le piscine e dalla parte opposta, in fondo al parco.