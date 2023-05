Alla Schiranna cinque spiagge balneabili

Prosegue il percorso per la balneabilità del lago di Varese: dopo l’avvio della prima stagione balneare durante la scorsa estate, i valori confermano una valutazione positiva della qualità delle acque nei punti di monitoraggio.

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale ha stabilito dunque i luoghi dove sarà possibile fare il bagno per la stagione 2023, con la conferma della balneabilità a Varese nella località Schiranna.

«E’ un percorso di valorizzazione complessiva del lago di Varese – spiega il sindaco Davide Galimberti – con l’ampliamento della balneabilità, la conferma dei campionati sportivi europei e mondiali di canottaggio anche per i prossimi anni, il rilancio del Lido con la nuova gestione e con una promozione turistica e culturale del territorio».

Sono cinque i punti in cui sarà possibile immergersi quest’estate. Si tratta della cosiddetta “Spiaggia dei fotografi”, la spiaggetta nei pressi della Canottieri e la spiaggia del lido, che costituisce il punto più ampio. Sono poi due le spiagge individuate all’interno del Parco Zanzi: sarà infatti possibile fare il bagno vicino al pontile che si trova dietro le piscine e dalla parte opposta, in fondo al parco.

«L’obiettivo è quello di favorire una fruizione sostenibile del lago, nel rispetto della biodiversità presente – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – per questo abbiamo deciso di preservare alcuni punti in prossimità dei canneti, che costituiscono un habitat prezioso e delicato, mentre proseguiremo anche quest’anno con una programmazione di visite naturalistiche per promuovere una conoscenza della ricchezza dell’area dal punto di vista ambientale».