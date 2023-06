Treni “indecorosi” sulla linea Luino – Milano, l’On. Pellicini scrive a Trenord e a Regione Lombardia

Un intervento per rendere più efficiente e moderna la linea ferroviaria Luino – Milano. Lo ha messo in atto l’onorevole Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Luino, con una lettera indirizzata ai vertici di Trenord e di Regione Lombardia.

«Vi scrivo ancora con riguardo alla linea Luino – Milano, in quanto, dopo un periodo in cui la linea medesima era stata dotata di un treno moderno (in partenza da Luino alle ore 7.20), siete tornati ad utilizzare sulla medesima tratta il treno vecchio e fatiscente che era stato sostituito. Detto treno è altresì in partenza da Luino alle 6,19 e viene ancora utilizzato per la tratta Milano – Luino delle ore 18 – scrive Pellicini -. Ritengo che questo mezzo rotabile non abbia le condizioni decorose per essere posto ancora in circolazione sulle linee ferroviarie di una regione come la Lombardia. Ripeto: i bagni sono inguardabili; di inverno fa un caldo terribile e in questa stagione è presente un impianto di aria condizionata molto rumoroso e fastidioso. Ciò premesso, oggi stesso chiederò l’intervento dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente affinché gli utenti di questa linea abbiano finalmente un trattamento dignitoso. Resto comunque in attesa di vostro urgente riscontro».