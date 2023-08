Ai Giardini Estensi una traviata “liberty” chiude il Varese Estense festival

La prima volta di Giuseppe Verdi ai giardini estensi di Varese chiuderà la stagione del Varese Estense Festival. E sarà la famosissima “La Traviata“, il melodramma in tre atti che verrà rappresentato in versione integrale, a risuonare di fronte alla fontana per quello che è un “recupero” di una serata inizialmente prevista per giugno ma che desta ancora curiosità e interesse per i melomani.

Una curiosità dovuta anche all’ambientazione originale, pensata proprio per la città giardino: «Sarà una Traviata ambientata a Varese e collocata temporalmente a inizio ‘900, quando la “città giardino” era un centro di mondanità, molto ambìto da turisti e dal bel mondo milanese – spiega infatti la regista, e direttore artistico del festival, Serena Nardi – Insomma, una Parigi di casa nostra, con tutte le sfumature che la storia di Violetta può presentare in una piccola provincia che improvvisamente scopre “di essere attraente e ricercata”»

La scelta di uno spettacolo coì conosciuto e popolare come La Traviata «È stata dettata dal fatto che non abbiamo mai messo in scena Verdi e ci sembrava giusto omaggiarlo, affrontando un titolo che è il piu rappresentato al mondo – spiega Nardi – Verdi soggiornava a Varese, c’è familiarità con il territorio da parte sua, e La Traviata rappresenta nella produzione verdiana un grande salto in avanti. è quindi l’opera di Verdi per antonomasia ed era in tempo di metterla in scena a Varese».

L’omaggio alla città giardino, invece, sta nell’ambientazione: «Ho scelto di spostare l’ambientazione negli anni 20 per riportare attenzione sulla Varese del liberty, l’epoca in cui il nostro territorio è esploso per fama, e epoca inoltre di avanguardie storiche e artistiche. La Traviata, anche per il suo contenuto è un balzo in avanti rispetto alla sua epoca e questo “Verdi avanguardista” ho voluto spostarlo in un epoca florida anche per Varese».

L’opera, che durerà circa due ore e mezza, concluderà l’edizione 2023 di Varese Estense Festival: «Alla fine sono contenta di come sono andate le cose: i varesini hanno potuto godere di cose interessanti come il concerto di villa Toeplitz, gli incontri con rappresentanti del mondo teatrale e dell’opera – commenta la direttrice artistica – Auspico ci sia un sostegno anche superiore negli anni a venire: l’opera è la nostra cifra culturale, e una città che non fa opera è una città che ha una mancanza culturale. Il fatto di riportarla a Varese da sei anni è un lavoro di cui sono orgogliosa: mi auguro solo che ci sia una stabilità del sostegno, di non essere in balia della fragilità dei bandi annuali. La produzione operistica aha bisogno di certezze, spero che istituzioni prendano atto. Naturalmente, contestualmente siamo alla ricerca di sponsor per il prossimi anni: invitiamo le aziende o chiunque sia interessato a sostenere il progetto a contattarci».

LE INFO

LA TRAVIATA

VENERDì 25 AGOSTO GIARDINI ESTENSI VARESE

Regia di Serena Nardi

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta da Stefano Giaroli

Coro dell’Opera di Parma, diretto da Emiliano Esposito

PERSONAGGI E INTERPRETI

Violetta Valéry: Renata Campanella

Alfredo Germont: Danilo Formaggia

Giorgio Germont: Marzio Giossi

BIGLIETTI

Posto unico non numerato: 34,00 €

Ridotto: 28,00 € (gruppi di almeno 10 persone, Under 25, Over 65)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

I biglietti acquistati per la data originaria del 30 giugno restano validi

CANALI D’ACQUISTO

Prevendita biglietti: bonifico all’IBAN IT10I0306967684510749158526

La biglietteria sarà attiva il giorno stesso a partire dalle ore 18.00

L’ acquisto dei biglietti la sera stessa, presso la biglietteria posta vicino alla tensostruttura dei Giardini Estensi, potrà avvenire solo in contanti.

IMPORTANTE

In caso di maltempo l’opera verrà spostata al Teatro Nuovo di Varese.

INFO LINE

email organizzazione@teatrogiornidispari.it – tel. 327 7968987 (anche via whatsapp)