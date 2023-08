Avanza la ferrovia: a che punto è il cantiere della linea Gallarate-Malpensa

Chi passa di tanto in tanto sulla Statale del Sempione si stupisce di quanto rapidamente stia procedendo il cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa, opera a lungo contestata – in particolare a Casorate Sempione – ed effettivamente avviata nell’inverno scorso.

Là dove c’è (o c’era) l’ultimo tratto alberato del Sempione, oggi si nota già la traccia dei due “rami” di binari che si connetteranno alla ferrovia Milano-Domodossola e si può dire che ogni settimana un occhio attento saprebbe cogliere l’evoluzione delle parti già realizzate.

Nei primi mesi il segno più visibile era stata la realizzazione del campo base con villaggio per gli operai delle aziende coinvolte, che era stato seguito dalla bonifica da possibili ordigni bellici, mentre già nell’estate scorsa erano stati abbattuti molti alberi nell’area di Parco del Ticino interessata dall’opera.

Successivamente sono iniziati i lavori di disboscamento e livellamento della terra nella fascia di fianco alla superstrada 336, in territorio di Somma, “ultimo miglio” prima dell’inserimento nella stazione di Malpensa Terminal 2, che già sette anni fa era stata realizzata con la previsione di innesto della nuova linea. In primavera sono stati abbattuti gli alberi sul lato Sud della Statale del Sempione.

A che punto siamo oggi?

Qui siamo in corrispondenza del ramo di innesto della ferrovia da/per Gallarate. Dopo che nelle settimane scorse era stato scavata la sede in trincea, in questi giorni si stanno già realizzando dei muri in cemento laterali:

A luglio era stata abbattuta una casa isolata che si trovava in corrispondenza del tracciato del ramo d’innesto verso Gallarate. Appena oltre una serie di paletti indica la fascia che sarà occupata da nuove opere:

L’innesto dei binari verso Gallarate avviene in sotterranea, con un “salto di montone“: i nuovi binari da/per Malpensa si porteranno in mezzo ai due binari da/per Domodossola, che dovranno essere spostati di alcuni metri. Uno dei due binari occuperà lo spazio che oggi è della Statale del Sempione, che a sua volta verrà spostata più a Sud, su terreni (a destra nella foto) oggi occupati da campi agricoli, non coltivati da un paio d’anni e oggi coperti di vegetazione infestante:

Venendo da Malpensa i treni potranno immettersi anche in direzione Domodossola, verso Casorate Sempione, in questo caso con un innesto “a raso”: anche la sede di questo ramo di ferrovia è già visibile, anche se meno evidente proprio perché a livello del piano di campagna:

Nella galleria fotografica diversi scatti del cantiere alla data di lunedì 7 agosto 2023.

Dove passerà la ferrovia Malpensa T2-Gallarate



La nuova ferrovia partirà dalla esistente stazione del Terminal 2, risalirà in trincea tra i boschi, incrocerà con sottopasso la strada Casorate Sempione-Cardano al Campo (al secondo 16 del video) e quindi si connetterà al Sempione tra Casorate e Gallarate, con un bivio tra i due rami verso Gallarate-Milano e verso Domodossola-Svizzera (il bivio si vede al secondo 33)

l valore dell’opera

La nuova ferrovia avrà un costo complessivo di 211.340.000 euro, finanziati per 80 milioni dal ‘Patto per la Lombardia’; 63.402.000 euro, pari al 30% del totale, dall’Unione Europea nell’ambito del programma ‘CEF – Connecting Europe Facility – 2019 CEF Transport MAP call’; 55.937.000 euro da Ministero delle Infrastrutture (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 11 milioni da Regione Lombardia (all’interno del Programma degli interventi per la ripresa economica – ‘Piano Lombardia’); 1.001.000 euro a carico di Sea.

Due anni di lavori: appuntamento al 2024

Il bivio tra i binari da/per la Svizzera e quelli da/per Milano

La nuova ferrovia richiederà due anni di lavori, conclusione prevista nel 2024.