Laveno Mombello, in Cascina Nazé l’arte è nel riciclo

Una giornata dedicata all’arte e al riciclo per promuovere la consapevolezza ambientale e trasformare pezzi non più utilizzati in espressione creativa

Nell’era attuale, dove la sostenibilità ambientale è diventata una priorità globale, l’arte del riciclo sta emergendo come un modo creativo ed ecologico per esprimere se stessi e promuovere un cambiamento positivo.

E dunque, divertiti e fai la tua parte per l’ambiente: organizzato da Cascina Nazè, “Trash to Tresure” è un evento a ingresso libero e gratuito dedicato a grandi e piccini con tanti laboratori e workshop in programma per tutta la giornata di domenica 20 agosto.

Un evento dove non mancherà la possibilità di gustare ottime pietanze e di vivere l’atmosfera di Cascina Nazé, una azienda agricola nata in una corte lombarda del Novecento. Un’oasi di pace, dove trascorrere momenti piacevoli e conviviali, in mezzo alla natura.

L’EVENTO IN CASCINA NAZE’

Il programma

– Dalle 10.00 alle 23.00

Percorso tra gli “atelier” degli artisti e le loro opere: Lino Garbage Art, Marisa, Sarah Dalla Costa, Carmen Vella, Cristina Ossola

– Dalle 15.00

Laboratori aperti a tutti con Trash Attack: porta una ceramica rotta, un legno, una maglietta vecchia e trasformala in un tesoro grazie all’aiuto di uno degli artisti.

– Dalle 10.00 alle 13.30

Bancarella con la vendita diretta dei prodotti a km0 della Cascina

– Alle 11.00

Giochi e animazione per bambini con “I Quindici”.

Trucca-bimbi con Anna.

– Alle 17.00

Balli di gruppo con Emma

– Alle 21.00

Musica treasure con BUDO.

Non mancherà lo stand gastronomico, attivo dalle 12 alle 22.

Il menù

– Lasagna vegetariana

– Chips di buccia di patate

– Patatine fritte

– Pastel de Choclo

– Polpette al sugo servite con crostini di pane

– Panino servito con straccetti di gallina affumicata insalata e pomodoro

– Timballo di zucca e formaggio

– Granita di frutta e verdura di stagione

– Torta di pane al cioccolato

Evento realizzato in collaborazione con: l’Associazione ABC e Az. agricola Semper Alegher; Con il patrocinio del comune di Laveno-Mombello.

CONTATTI

Cascina Nazè

Frazione 1, Laveno Mombello

Cell.: 328 639 9630

Sito | Facebook | Instagram