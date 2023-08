Come verrà modificato l’incrocio tra via Roma e via Mazzini a Gallarate?

Della modifica abbiamo parlato ieri, parlando anche della eliminazione del semaforo di svolta, come indicato dal sindaco Andrea Cassani.

La ridefinizione dell’incrocio prevede il ridisegno della sede stradale con nuovi spartitraffico e la modifica della corsie di marcia.

Venendo da piazza Risorgimento e andando in direzione Sempione-Ronchi ci sarà un breve tratto con tre diverse corsie: una per proseguire dritto verso corso Sempione, una per la svolta a sinistra in via Marsala e una – molto breve – per la svolta a sinistra verso via Mazzini:

Come anticipato ieri, la ridefinizione dell’incrocio recepisce la modifica definitiva del senso di marcia di via Mazzini, attuata sperimentalmente nel 2019 (prima era di uscita, ora è di ingresso al centro storico)