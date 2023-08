Incidente tra un’auto e una moto a Mesenzana lungo la statale

Due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso: mezzi in codice rosso intervenuti a Mesenzana attorno alle 12.30 per un incidente auro – moto.

Dalle prime informazioni vi sarebbe una persona coinvolta. Il traffico nella zona è rimasto fortemente congestionato: la zona è quella a nord della rotatoria del Cucco proseguendo verso Luino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Il conducente della due ruote, di 27 anni, è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e elitrasportato in ospedale. Ferita anche una seconda persona, una donna di 51 anni.