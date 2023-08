JYSK apre le porte del mondo dello Scandinavian Sleeping & Living a Tradate e assume

Giovedì 31 agosto inaugura lo store JYSK di Tradate, in provincia di Varese, presso il Parco Commerciale Centradate, in via della Fornace Cortellezzi 14.

Galleria fotografica JYSK apre a Tradate. Nuova collezione indoor 4 di 24

Si tratta dell’84esimo store in Italia e per dare il benvenuto ai clienti nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria, valida fino al 6 settembre, con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%.

Anche il punto vendita JYSK di Tradate è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile navigare tra i corridoi e orientarsi tra le proposte d’ispirazione scandinava per dare un tocco di “hygge” alla casa. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità. E dato che stiamo entrando nel periodo più colorato e accogliente dell’anno, per prepararsi ad accogliere al meglio il cambio di stagione, nello store JYSK di Tradate si può trovare già la nuova collezione indoor, per dare un tocco personale alla propria casa utilizzando texture e forme diverse.

Perché non approfittarne? Aggiungendo piante, tessuti morbidi e oggetti personali si può portare la propria casa ad un nuovo livello. JYSK Italia, che è presente in Lombardia con altri quindici store, ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 87,7 milioni di euro che rappresenta un incremento del 35% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto dieci nuovi negozi.

Lavoro

Di pari passo con le aperture e i restyling dei negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni. A Tradate, 84esimo store italiano e secondo in provincia di Varese e a Gallarate, sono aperte le posizioni di Deputy Store Manager, Sales Assistant e Referente Logistico.

Tutte le posizioni aperte si trovano sul sito al link: lavoro.jysk.it

JYSK – Scandinavian Sleeping & Living

JYSK è un rivenditore internazionale di arredamento per la casa con radici scandinave che rende facile arredare ogni ambiente di qualsiasi casa e giardino. Con più di 3.300 negozi e online shop in 48 Paesi, JYSK propone sempre fantastiche offerte e un servizio competente nelle vicinanze, indipendentemente da come i clienti desiderano fare acquisti. Il fondatore Lars Larsen aprì il suo primo negozio in Danimarca nel 1979. Oggi JYSK impiega 30.000 collaboratori. JYSK è parte del Lars Larsen Group, a conduzione familiare e con un fatturato totale nell’anno finanziario 2020/21 di 5,255 miliardi di EUR. Il fatturato di JYSK nell’anno finanziario 2021/22 è stato di 4,87 miliardi di EUR.