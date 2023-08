La “rolba” non riparte, un altro rinvio per i Mastini

Secondo rinvio per il primo allenamento stagionale dei Mastini Varese a causa dei problemi tecnici che hanno messo KO la “rolba” dell’Acinque Ice Arena, ovvero la macchina che serve a levigare il ghiaccio per renderlo liscio e adatto a giocare a hockey (o a praticare le altre discipline).

La macchina è da ieri (lunedì) affidata ai tecnici specializzati della ditta costruttrice, la Engo di Varna in provincia di Bolzano, che però non sono riusciti a individuare il guasto che non ne permette l’utilizzo. I responsabili del palaghiaccio (che, spiegano, avevano provveduto a una revisione della rolba in tempi recenti) hanno quindi richiesto una levigaghiaccio sostitutiva che è stata preparata nel pomeriggio e quindi caricata sul camion in direzione Varese.

«A causa di un ritardo da parte dell’azienda di trasporto, che gestisce le consegne per Engo, il camion non era ancora partito dalla loro sede alle 15,30 – fanno sapere dall’Acinque Ice Arena. Siamo in attesa ora di ricevere conferma rispetto al nuovo orario e nel frattempo i tecnici Engo continuano alla ricerca del guasto sulla macchina di Varese. Confidiamo di avere novità certe molto presto, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per ridare operatività immediata alla pista. Al momento le attività in pista per oggi restano sospese».

Non c’è quindi il tempo tecnico di far giungere in via Albani la rolba per permettere l’allenamento dei gialloneri di coach Czarnecki che quindi non potranno scendere in pista. La seduta è stata quindi rinviata dall’HCMV alle 8,30 di mercoledì che quindi sarà giornata di “doppio” visto che la squadra lavorerà anche in serata.