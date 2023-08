Nel pieno dell’ondata di calore

Temperature ben oltre i 30 gradi e tanta afa: l’ondata di calore prevista per questi giorni è arrivata e fa sentire i suoi effetti. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano tempo stabile fino a giovedì con un promontorio anticiclonico di matrice africana che si allunga sul Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale. Masse d’aria calda e umida raggiungono la regione Padano-Alpina. Sono attese giornate soleggiate e molto calde con aumento del disagio da afa.

Lunedì sarà ben soleggiato e asciutto, Molto caldo e afoso, anche in montagna. Temperature senza variazioni con massime fino a 36 gradi. Martedì ben soleggiato in montagna, leggera foschia sulla pianura. Sarò ancora molto caldo e afoso così come la giornata di mercoledì 23 agosto che vedrà qualche nuvola sulla fascia alpina e qui forse isolati piovaschi.

