Sole, caldo e temporali

Giornate soleggiate d’estate con qualche possibile temporale. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano una vasta area anticiclonica che determina tempo prevalentemente soleggiato e caldo ma con tendenza temporalesca sulla regione alpina oggi e domani dovuta all’afflusso di correnti sudoccidentali a tratti instabili. Da venerdì il rinforzo dell’alta pressione determinerà maggiore stabilità e un’intensificazione dell’ondata di calore.

La giornata di mercoledì 16, sulla pianura si avrà tempo soleggiato, afoso in particolare sulla bassa padana. Su Alpi e Prealpi possibile formazione di nubi cumuliformi da metà giornata associate a locali rovesci e temporali. In serata fenomeni occasionalmente in estensione alla pianura.

Giovedì 17, sulla pianura tempo soleggiato, afoso in particolare sulla bassa padana. Su Alpi e Prealpi formazione di nubi cumuliformi da metà giornata associate a locali rovesci e temporali. In serata fenomeni occasionalmente in estensione alla pianura.