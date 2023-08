U.S. Open, Bellucci ci prova ma vince Kokoshkin

Si spegne (per questa volta) al primo turno di qualificazione il “sogno americano” di Mattia Bellucci. Il 21enne di Castellanza iscritto al tabellone che ammette agli U.S. Open è stato infatti sconfitto dall’esperto kazako Mikhail Kukushkin in due set ed è stato eliminato.

La partita disputata sul campo 16 di Flushing Meadows, a New York, è stata molto equilibrata: Kukushkin (oggi 243 del mondo ma in passato anche numero 39) si è infatti imposto con il punteggio di 6-4 7-6 con il tiebreak del secondo set terminato 7-4.

In totale i due contenenti sono rimasti in campo per quasi 2 ore (1h54′). Bellucci ha retto con il proprio servizio ma nell’unica occasione concessa nel primo parziale ha subìto il break che ha permesso a Kukushkin di vincere il set. Nel secondo parziale sono invece arrivati due break per parte che hanno portato la gara al tie-break.

Qui Kukushkin è andato a punto sul servizio iniziale di Bellucci e si è portato sul 3-0; l’azzurro ha provato a ricucire risalendo sul 6-4 ma una risposta in rete ha permesso al kazako di chiudere i conti.