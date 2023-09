A scuola di finanza con la First Cisl dei laghi

La First Cisl dei Laghi, dopo gli ottimi risultati nell’anno scolastico 2022/2023, si ripropone anche per quest’anno con programmi di studio in tema di finanza, in parte consolidati ed in alcuni casi rinnovati. Alberto Broggi, segretario della First Cisl dei Laghi ricorda che «in questi sette anni di attività presso le scuole sono stati raggiunti quasi 5000 studenti e che anche per il 2023/2024 il sindacato si ripropone, con il suo gruppo di esperti nel settore finanziario, di portare negli istituti quelle nozioni ed informazioni che aiuteranno i giovani studenti in scelte più consapevoli domani». Scelte che permetteranno di affrontare con maggiore sicurezza tematiche legate all’apertura di un conto corrente, alla richiesta di un mutuo o di meglio comprendere ed approfondire un bilancio familiare. «I giovani di oggi – continua Alberto Broggi – sono a volte attratti da facili guadagni. Gli investimenti proposti sul web, come le criptovalute, sono strumenti distorti che a volte trasmettono anche false informazioni che possono far perdere ai nostri ragazzi le reali basi della finanza. I dati riportati da recenti studi di ricerca confermano la necessità di ampliare le loro conoscenze finanziarie e di aiutarli a comprendere l’importanza del risparmio. È per questo che la First Cisl, con il suo gruppo di lavoro, ha deciso di proseguire in questo progetto, risultato premiante dagli istituti che negli anni ne hanno beneficiato e voluto replicare l’esperienza».

La conferma del successo del progetto arriva dal crescente numero di istituti che bussano alla porta della First Cisl per poter essere inseriti nel calendario delle lezioni. L’obiettivo che il sindacato si prefigge quest’anno è di raggiungere almeno mille studenti sia nelle scuole primarie che nelle secondarie di primo e secondo grado. L’ intesa fra Banca d’Italia e Miur ha permesso di approntare un programma adeguato in base alle età che è portato avanti da formatori esperti nel campo della finanza, ex bancari in esodo dei territori di Como e Varese.

L’inizio dell’anno scolastico vedrà la First Cisl subito in prima linea con il “Mese dell’Educazione Finanziaria”, promosso ormai da 7 anni dal Comitato Edufin (il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria), che si svolgerà in ottobre. Il Comitato, attualmente diretto dalla professoressa Annamaria Lusardi, è composto da: Ministero dell’economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Nel mese di ottobre gli istituti che si sono prenotati per le lezioni di educazione finanziaria saranno segnalati sul portale www.quellocheconta.gov.it. «Le lusinghiere recensioni ed apprezzamenti che gli istituti ci hanno voluto dedicare ci spingono ad affrontare anche l’anno in corso con rinnovato spirito – conclude Broggi – anche con l’introduzione di miglioramenti ai nostri corsi ormai ampiamente sperimentati. I giovani hanno sempre più bisogno di stimoli positivi ed informazioni corrette, ed è nostro dovere portare avanti questo progetto per dare loro gli strumenti che utilizzeranno domani. Gli istituti che volessero ottenere maggiori informazioni o chi desiderasse cimentarsi come formatore possono scrivere a alberto.cerea958@gmail.com».