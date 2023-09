Al cinema torna il leggendario classico horror L’esorcista

Appuntamento al Miv- Multisala Impero di Varese il 25 settembre e con una serata evento evento il 26 settembre alle ore 21.00.

Warner Bros. Discovery riporta al cinema il leggendario classico horror L’esorcista, diretto da William Friedkin. In occasione del 50° anniversario di quest’opera epocale tratta dal romanzo omonimo di William Peter Blatty, il film sarà proiettato al Miv di Varese nella sua spettacolare versione Director’s Cut, completamente restaurato con le migliori tecnologie moderne.

Nonostante la produzione di sequel, prequel, spinoff, una serie tv e l’imminente sequel/reboot L’esorcista – Il Credente di David Gordon Green, quest’opera è qualcosa di unico e irripetibile nella storia del cinema, vuoi per le sue atmosfere che riflettono un’epoca, vuoi per l’impatto psicologico sullo spettatore che pochi film sono riusciti ad eguagliare. A presentare la proiezione del 26 settembre alle ore 21.00 il critico cinematografico e giornalista Andrea K. Lanza, esperto in cultura popolare, e la psicologa e criminologa Sabrina Sozzani.