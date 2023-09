Catasta di legna in fiamme a Varese, intervengono i vigili del fuoco

Per cause in corso di accertamento, nella serata di lunedì 11 settembre in via Corridoni a Varese una catasta di legna è stata interessata da un incendio.

Galleria fotografica Fiamme in via Corridoni a Varese 4 di 5

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e due autobotti. Gli operatori hanno spento le fiamme e hanno mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni per avere la meglio sul rogo sono proseguite a lungo.

Non si segnalano persone interessate e feriti.