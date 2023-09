Corso per diventare volontari dell’associazione Stringhe Colorate odv

Stringhe Colorate Varese ODV è un’associazione di volontariato che dal 2011 opera nella provincia di Varese, avvalendosi di anni di esperienza e attività alle spalle. Con i suoi clown sociali desidera portare il sorriso nelle strutture socio sanitarie del territorio e non solo, in particolare presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio, all’interno della R.S.A. “Fondazione Longhi e Pianezza” di Casalzuigno e in Sacra Famiglia a Cocquio Trevisago.

Fra le numerose attività ed eventi, l’associazione organizza ogni anno il concorso “A cena con i clown” e la “Notte in Biblioteca”, oltre a spettacoli e collaborazioni con eventi del territorio. Nell’ambito del progetto Accademia del Buonumore, arrivata alla sua sesta edizione, l’associazione apre le porte a nuovi “volontari del sorriso e aspiranti clown sociali” che desiderino innanzitutto cimentarsi in un percorso di scoperta del proprio clown. Si apprenderanno infatti tecniche di clownerie e di teatro d’improvvisazione, ma si affronteranno anche temi come la gestione delle emozioni e la relazione d’aiuto.

Il corso si terrà a Laveno Mombello. Avrà una durata di 62,5 ore suddivise nelle seguenti date:

– Sabato 23 Settembre e Domenica 01 Ottobre

– Sabato 30 Settembre e Domenica 01 Ottobre

– Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre

– Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre

– Sabato 04 e Domenica 05 Novembre

Orari: il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,30 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00

La quota di partecipazione al corso è di 120 € che comprende la quota d’iscrizione all’associazione Stringhe Colorate Varese.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni al corso, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo: stringhecoloratevarese@gmail.com oppure telefonare al numero 339/2412830.

Se siete curiosi di scoprire tutte le attività dell’associazione, nonchè visionare il volantino del corso, visitate la pagina FACEBOOK e la pagina INSTAGRAM di Stringhe Colorate Varese.