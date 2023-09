Eccesso di velocità in Svizzera, ecco cosa si rischia

La notizia del ragazzo italiano di 24 anni multato (e denunciato) a Magadino, in Canton Ticino, per eccesso di velocità riaccende la curiosità sulle regole da seguire sulle strade ticinesi che diventa preciso dovere per chi viaggia per lavoro o turismo in Svizzera. Paese dove, a differenza di quanto avviene come vedremo in Italia, è prevista la denuncia in alcuni casi se il contachilometri segna una velocità che infrange le regole oltre alcuni limiti. Le sanzioni pecuniarie che non sono in realtà molto più alte di quelle italiane, possono avere quindi un peso ben diverso, poiché impongono al trasgressore di affrontare un processo penale.

PIEDE PESANTE IN SVIZZERA, COSA SI RISCHIA

Nelle autostrade vige generalmente il limite di 120 km/h, sulle “semiautostrade“ (le superstrade) di 100 km/h, sulle strade principali e secondarie fuori delle località di 80 km/h e all’interno delle località di 50 km/h.

Se superate la velocità massima consentita rischiate le multe (in franchi) e le denunce seguenti:

Superamento All’interno delle località Fuori delle località Autostrada da 1-5 km/h 40.- 40.- 20.- da 6-10 km/h 120.- 100.- 60.- da 11-15 km/h 250.- 160.- 120.- da 16-20 km/h Denuncia 240.- 180.- da 21-25 km/h Denuncia Denuncia 260.- oltre 25 km/h Denuncia Denuncia Denuncia

(fonte: ch.ch)

Di norma, dopo la denuncia pagate una pena pecuniaria di almeno 400 franchi. Se l’eccesso di velocità è maggiore, l’importo può essere molto più elevato; la sanzione dipende allora anche dalla vostra situazione finanziaria. A seconda del caso, dovrete inoltre pagare spese procedurali ed emolumenti.

Sono inoltre previste norme specifiche legate alla revoca della patente. In caso di circolazione a una velocità pericolosamente elevata, la polizia può revocare la licenza sul posto. Il conducente in questi casi dovrà essere sottoposto ad un apposito esame di psicologia del traffico che attesti l’idoneità alla guida.

REATI DI GUIDA SPERICOLATA

È considerato un conducente spericolato chi:

guida a una velocità superiore ad almeno 40 km/h all’interno delle località;

guida a una velocità superiore ad almeno 60 km/h fuori dalle località;

guida a una velocità superiore ad almeno 80 km/h sull’autostrada.

I conducenti spericolati sono puniti con una pena pecuniaria molto elevata e con una pena detentiva da uno a quattro anni. La licenza di condurre è revocata per almeno due anni e può essere restituita soltanto dopo un apposito esame di psicologia del traffico che attesti l’idoneità alla guida. L’auto può essere confiscata, venduta o rottamata.

IN ITALIA, SANZIONI SALATE

Come annunciato, per i casi di eccesso di velocità in Italia il Codice della strada prevede sanzioni pecuniarie anche elevate, ma non il penale, che invece si rischia per la guida in stato di ebbrezza (sopra 0,8 microgrammi per litro) e sotto l’effetto di stupefacenti (anche senza causare incidenti si può finire di fronte al giudice con multe salatissime).

Chi supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto alle seguenti pecuniarie: (articolo 142, comma 7 , Codice della Strada): da 41 a 169 euro. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è soggetto alle seguenti sanzioni sempre (articolo 142, comma 8 , Codice della Strada): da 169 a 680 euro, e 3 punti persi.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h è soggetto alle sanzioni pecuniarie (articolo 142, comma 9 , Codice della Strada): da 532 a 2.127 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, 6 punti persi. Per chi incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9, è prevista la sospensione della patente da 8 a 18 mesi.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h è soggetto alla sanzione da 829 a 3.316 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e 10 punti persi. Per colui che incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9-bis è prevista la revoca della patente. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 142 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (articolo 195, Codice della Strada). Se le violazioni dei limiti di velocità sono commesse da particolari tipi di veicoli le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie, se previste, sono raddoppiate. Chi è neopatentato (primi 3 anni dal conseguimento della patente) non può superare la velocità di 100 chilometri orari. Per i trasgressori sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie (articolo 117, comma 5 , Codice della Strada): da 161 a 647 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

(fonte: Aci, Codice della Strada)