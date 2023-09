Essere cittadini leggendo la Costituzione: a Varese la Cgil propone un momento di conoscenza della carta fondamentale della Repubblica, come momento di consapevolezza. L’appuntamento è per oggi, martedì 26 settembre, dalle 16 alle 18, in Sala Montanari a Varese.

«L’autunno del 2023 è per la CGIL e per il sindacato pensionati il tempo di un nuovo impegno, una nuova ripartenza. Ci siamo rimessi in cammino con l’organizzazione della manifestazione del 7 ottobre» premette Giacomo Licata, segretario generale dello Spi Cgil. «La strada che abbiamo iniziato a percorrere appena rientrati dalle ferie estive l’abbiamo definita “la via maestra”».

Una strada illuminata dai diritti costituzionali, il Lavoro, la Salute, la fiscalità progressiva, la previdenza, il welfare, l’istruzione, la pace, tutte questioni che sono sancite dalla nostra Costituzione, tutti diritti che rischiano di essere disattesi a causa delle politiche sbagliate» continua Licata. «Si taglia la sanità, si tagliano le pensioni, non si investe nei giovani, si agevola la precarietà e non si contrastano i bassi salari. Per il Sindacato dei pensionati e per la CGIL è il momento della mobilitazione. Ripartiamo dalla Costituzione, e lo facciamo anche con iniziative simboliche».

«Abbiamo chiesto al giurista e scrittore Giuseppe Battarino di esporci il progetto “Essere cittadini leggendo la Costituzione”, l’approfondimento della lettura di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica che diventano spunto di riflessione sul modo si essere cittadini oggi. Il dottor Battarino per molti anni ha lavorato come magistrato nel tribunale di Varese, e oggi si dedica anima e corpo al ruolo di divulgatore insieme ad un gruppo di giovani ricercatori con l’obiettivo di tenere viva la memoria non solo sulla Costituzione ma sulle ragioni storiche e politiche che hanno portato i costituenti a redigere il testo e i principi costituzionali a cui siamo profondamente affezionati e strenuamente difensori».

«Abbiamo scelto di promuovere questa iniziativa insieme all’Auser che sarà con noi a Roma il 7 ottobre e che condivide con noi l’impegno per l’affermazione dei diritti costituzionali a sostegno di tutte le fragilità».

Alla lettura condivisa degli articoli della nostra magna Carta hanno partecipato Fulvia Colombini, presidente di Auser Lombardia, e Daniele Gazzoli, segretario generale dello SPI Lombardia.