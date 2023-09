Il Varese batte la Lavagnese, Cotta: “Bene i tre punti, ribaltare una gara non è casuale”

VARESE – LAVAGNESE 2-1 | I COMMENTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Questa vittoria non cambia niente. Ribaltare la gara non è casuale: è sintomo di carattere e unione di squadra. Saper soffrire è stata una cosa positiva, ma la partita andava chiusa prima. Faccio i complimenti a Ferrari perché partire con un fallo da rigore poteva subirlo e invece ha reagito e sulle uscite è sempre stato bravo dimostrando personalità. Speravo parasse il rigore per rifarsi subito. Sono contento dei tre punti, meno per qualche situazione nella quale dovevamo gestire meglio la palla con troppa sufficienza nell’ultimo passaggio. Dobbiamo imparare in fretta e fare le scelte giuste.

COTTA 2: Il 3-5-2 lo abbiamo fatto perché penso che il campo del Varese è uno dei più grandi della categoria e ci permette di giocare più in ampiezza. Ci siamo confrontati con la squadra, abbiamo lavorato e l’inserimento di Molinari ci ha permesso di farlo al meglio. Abbiamo forzato qualcosa in attacco ma i due attaccanti nel primo tempo hanno dato un grande contributo a livello difensivo. Domani ci alleniamo perché mercoledì ci aspetta una gara su un campo difficilissimo sia per dimensioni, sia perché il Borgosesia costruisce lì la salvezza.

LORENZO MANDELLI (Centrocampista Varese): Se segno io o un altro è comunque importante. L’importante era vincere. È stata tutta la squadra a ottenere questo risultato, anche quelli in panchina e in tribuna. Ora pensiamo a Borgosesia. Bello ed emozionante . La dedica va allo staff e al mondo Varese. Per caratteristiche posso morire in partita, lo faccio da quando ho sei anni e sarà sempre così.